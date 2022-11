TSK’nın kimyasal silah kullandığını iddia eden avukat, adli kontrolle serbest

- Reklam -

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR Barosu Olağan Genel Kurulu toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terörle mücadelede kimyasal silah kullandığını öne sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan avukat A.T., yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Barosu’nun 22 Ekim Cumartesi günü yapılan Olağan Genel Kurul’da konuşma yapan avukat A.T., “Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendirilmektedir. Ancak yetkililerce bugüne kadar bu bilgilerin soruşturulduğuna dair yalanlamak dışında en ufak bir açıklama yapılmamıştır” dedi.

Konuşmasının ardından salondan tepkiler yükselirken, kısa süreli arbede de yaşandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan A.T., gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Bir grup avukatın da suç duyurusunda bulunduğu A.T., bu sabah adliyeye sevk edildi. A.T., yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

