Ana Sayfa Güncel Haberler TSK’dan hava harekatı açıklaması TSK'dan Güncel HaberlerÖne Çıkan TSK’dan hava harekatı açıklaması Yazar Editör - 22 Eylül 2018 3 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Tumblr Telegram VK Digg Viber WhatsApp LINE Email Print TSK’dan yapılan açıklamada “Dün düzenlenen hava harekatlarında Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 6, Irak’ın Gara bölgesinde 4 olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi” denildi. İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri ABD - Amerika Cezaevine bağışlanan muz kutularından kokain çıktı Ekonomi Haberleri Kıdem tazminatı yine gündemde Dış Haberler İran’da askeri geçit törenine silahlı saldırı Güncel Haberler Vali, uzun süre ulaşamadığı yetkiliyi telefonda azarladı Güncel Haberler Kayıp Sedanur’un cansız bedeni bulundu Güncel Haberler New York’ta bebeklere satırlı ve bıçaklı saldırı Instagram @sonsozgazete 5.687 Takipçiler Takip Et RESMİ İLAN TAKİP - BİK Reklam