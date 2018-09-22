TSK’dan hava harekatı açıklaması

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TSK’dan yapılan açıklamada “Dün düzenlenen hava harekatlarında Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 6, Irak’ın Gara bölgesinde 4 olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi” denildi.

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