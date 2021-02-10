TSK’dan 66’sı Azerbaycan silahlı kuvvetlerinden 1268 kişilik personel ile kış tatbikatı/ Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler TSK’dan 66’sı Azerbaycan silahlı kuvvetlerinden 1268 kişilik personel ile kış tatbikatı/ Ek...
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Sivas’ta, güneşli havada kısıtlama öncesi yoğunluk
Arife Defne ARSLAN - Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler kentin işlek...
Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçarken ayağı kırıldı
Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ’nin Derince ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uyamayarak kaçan Selçuk E. (28) bahçe duvarından atlarken ayağı karıldı. Hastaneye götürülen Selçuk...
Baraj gölünün suları çekilince kayalıklarda ilginç görüntüler oluştu
Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde bulunan Ayvalı Barajı'nın suları, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle çekildi. Barajda su seviyesinin düşmesinin ardından kayalıkta su kirecinden...
Merdiven boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 3'üncü katından merdiven boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı. Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Narçiçeği Sokak'ta...