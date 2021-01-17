TSK gövde gösterisine hazırlanıyor (2)

AZERBAYCAN ASKERİ KARS’A GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Kars’ta 1-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek ‘Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı’ için Azerbaycan askerinin kente geldiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “01-12 Şubat 2021 tarihleri arasında Kardeş Azerbaycan ile müşterek icra edeceğimiz ‘Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı’ için Azerbaycan Ordusuna mensup kardeşlerimiz Kars’a geldi. Karabağ’da Ermenistan Ordusuna karşı büyük bir zafer kazanan kardeşlerimize büyük bir gururla ‘hoş geldiniz’ diyoruz. ‘Tek Millet, İki Devlet’ anlayışımızla ‘tek yürek, tek bilek, tek yumruk’ olarak çalışmaya devam edeceğiz!” denildi. Bakanlık ayrıca, Azerbaycan askerinin Türk askeri tarafından karşılanma görüntüsünü paylaştı.

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