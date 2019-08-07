  • Haberler
type here...
Ana Sayfa Öne Çıkan TSK: Anıtkabir'in resmî sosyal medya hesabı yok
Öne Çıkan

TSK: Anıtkabir’in resmî sosyal medya hesabı yok

Editör
Editör

-

9
0

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) Anıtkabir’in resmi sosyal medya hesabının bulunmadığını açıkladı.

TSK’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün ebedi istirahatgâhı ‘Anıtkabir’ ismi kullanılarak sosyal medya hesaplarından ‘Anıtkabir Resmî Hesabıdır’ ifadesi ile faaliyetler yürütülmektedir. Anıtkabir’in resmî sosyal medya hesabı bulunmamaktadır” denildi. Açıklamada, Anıtkabir resmi internet sitesine ‘www.anitkabir.tsk.tr’ adresinden erişilebileceği belirtildi.

- Reklam -
Önceki İçerikKullandığı otomobilin sahte belgelerle satıldığını öğrendi
Sonraki İçerikÇankaya’dan Kurban Bayramı öncesi eğitim semineri
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

YazarlarOrhan Uğuroğlu -

Hiçbirimiz Kaz Değiliz…

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görev ve yetkilerine dünyada ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş şekilde şu yetkiler verildi:
Devamını Oku
Öne ÇıkanEditör -

Başkan Yavaş’tan memurlara bayram müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan memurlara bayram müjdesi geldi.
Devamını Oku
YazarlarAhmet Özal -

1 Mart tezkeresi ve bugün

ABD ile Türkiye’nin arasına giren kara kedi, 1 Mart 2003’ te TBMM’nin kabul etmediği tezkere ile başlamıştır.
Devamını Oku
Politika HaberleriEditör -

YOİKK, Fuat Oktay başkanlığında toplanacak

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Perşembe günü toplanacak.
Devamını Oku
Yerel HaberlerEditör -

Çankaya’dan Kurban Bayramı öncesi eğitim semineri

Çankaya Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların doğru bilgilenmesi için "Kurban Kesiminde Dikkat Edilecek Hususlar ve Hijyen Kuralları" başlıklı seminer düzenledi.
Devamını Oku
Öne ÇıkanEditör -

TSK: Anıtkabir’in resmî sosyal medya hesabı yok

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabının bulunmadığını açıkladı.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Öne Çıkan

Başkan Yavaş’tan memurlara bayram müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan memurlara bayram müjdesi geldi.
Editör -
Devamını Oku
Öne Çıkan

Kullandığı otomobilin sahte belgelerle satıldığını öğrendi

Manisa'da yaşayan Hasan Basri Görgülü (65), 1 yıl önce galeriden 93 bin TL'ye aldığı otomobilin, kendisine ait kimlik, ruhsat ve plaka bilgileri kullanılarak, satıldığını öğrendi.
Editör -
Devamını Oku
Öne Çıkan

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları sona erdi

Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularına ayrılan süre sona erdi. 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması 9 Ağustos’ta yapılacak.
Editör -
Devamını Oku
Öne Çıkan

‘Avcı kız’ çetesine operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı

Ankara'da, 'avcı kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyadan tanışıp, tuzağa düşürdüğü erkekleri, pavyon ve gece kulüplerinde 'fazla hesap' yöntemiyle gasp eden çetenin...
Editör -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR