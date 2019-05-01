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1 Mayıs 2019
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Truva Savaşı ve Truva Atının yapılması

Yahya Aksoy Yahya Aksoy

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Antik çağda ,Tanrıların yaşadığına inanılan Olympos dağında, ilginç bir kargaşa patlak verdi. Deniz perisi Thetis ile Kral Peleus’un evlenme törenine, huzursuzluk çıkartacağı gerekçesiyle kavga tanrıçası Eris davet edilmedi ve bu durumu kendine yediremeyen Eris intikam almaya karar verdi.

Altından bir elmanın üzerine “en güzele” yazarak, törenin yapıldığı salonun ortasına bıraktı. Tüm tanrıçaların bu elmaya sahip olmak istemeleri üzerine büyük tartışmalar yaşandı. Tartışma ve çekişmelerin sonunda 3 büyük tanrıçanın dışında kalanlar geri çekildi; zeka tanrıçası Pallas Athena, aşk tanrıçası Afrodit ve kudret tanrıçası Hera elmayı ele geçirmekte ısrar ettiler. Bunun üzerine her üçü tanrı Zeus’un huzuruna gittiler ve kendisinin hakemlik yapmasını istediler. Tanrıçaların hiç birini küstürmek istemeyen baba tanrı Zeus, bir siyasetçi gibi davranarak bu işlerden anlamadığını ifade etti. Zeus’un esas amacı ise, böyle bir belayı Olympos’tan uzaklaştırmaktı. Tanrıçaların Olympos’un huzurunu kaçıracaklarını fark ettiği için, hakemliğin bir ölümlü tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Tanrıların babası “gidin” diye bağırdı ve ekledi “Irmakları bol olan İda dağına gidin, orada Paris adlı Troyalı bir prens yaşıyor. Bu işlerden en iyi anlayan kişi odur.”

Tanrıçalar, Zeus’un söyledikleri üzerine o esnada basit bir çoban olan Paris’in yanına gittiler. Paris ise bu sıralarda Oinone adlı bir nemf (Yunan mitolojisine göre, denizi ve yeri dolduran sayısız çokluktaki dişi, tanrısal varlık) ile birlikte yaşıyordu. Altın elmaya sahip olmak isteyen Hera, Paris’e bütün Asya kıtasını önerirken, Athena altın elma karşılığında savaşlarda yenilmezliği ve çok büyük bir bilgeliği vaat etti. Afrodit ise dünyanın en güzel kadını, Aka Kral’ı Menelaos’un karısını (Helen) vaat etti. Bunun üzerine Paris altın elmayı Afrodit’e verdi ve onun yardımı ile davetli olarak katıldığı bir gün Helen’i kaçırdı. Truva savaşı, işte bu olay üzerine başlamıştır.

Paris’in Akalı Menalaos’un karısı Helen’e duyduğu aşk, hem ülkesinin hem de kendisinin sonunu hazırlayacaktı. Kendisinden nefret edenlerin ve düşman olanların arasında Hera ile Athena’da vardı, böylece tanrılar da savaşa dahil oldu. Paris’in Helen’e aşık olması ve onu kaçırması sonucunda Yunanistan Krallıkları ile Truva arasında yapılan savaş tam 10 yıl sürmüştür. Kazanan taraf bazen değişse de, savaşın kesin bir galibi olmadı. Sonunda Odysseus’un planladığı, içerisine saklanmış askerlerin olduğu Truva Atı şehre alındı. Tahta atın içine gizlenen askerler, gece geç saatlerde kapıları açtılar ve Yunan ordusunun şehre girmesini sağladılar. Çatışma sırasında Yunan savaşçı Aşil’i okla vurarak öldüren Paris, rivayete göre Herakles’in okunun omzunu sıyırması, ancak Hera’nın kanı olarak bilinen oktaki zehrin vücuduna yayılması nedeniyle ölmüştür…

Turuva Savaşınından alınacak çok ders bulunmaktadır.Tarih ,ders alınırsa tekerrür etmez…

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Yahya Aksoy
Yahya Aksoyhttps://sonsoz.com.tr

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