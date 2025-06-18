ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim üzerine Oval Ofis’te yaptığı açıklamalarda, İran’a yönelik olası bir saldırı konusunda henüz kesin karar vermediğini söyledi. Trump, “Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama nihai kararımı son saniyede vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir.” ifadelerini kullandı.

Juventus takımını kabul ettiği sırada konuşan Trump, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırının ardından bölgede yoğun ve yıkıcı bir gece yaşandığını belirterek, çatışmaların büyüme eğiliminde olduğunu dile getirdi. Orta Doğu’daki bir çatışmaya ABD’nin dahil olması konusunda net konuşan Trump, “Ben dahil olmak istemiyorum.” diyerek bölgeye askeri müdahaleye sıcak bakmadığını açıkça ortaya koydu.

“İran artık çok geç kaldı”

Trump, İranlı yetkililerin Beyaz Saray’a gelip kendisiyle görüşmek istediklerini ancak bunun için artık geç olduğunu söyledi. “İran o anlaşmayı imzalamış olmayı dilerdi. O zamanlar adil bir anlaşmaydı ama şimdi daha zor,” dedi. Ancak Trump, İranlı yetkililere kapının tamamen kapanmadığını da ekledi: “Gelmeleri hâlâ mümkün.”

“Nükleer silahlarla ilgili tek bir hedefimiz var: Zafer”

İran’ın nükleer silah geliştirmeye haftalar kaldığını öne süren Trump, ABD’nin hedefinin yalnızca ateşkes değil, tam ve kesin bir zafer olduğunu belirtti. Trump, “Zafer, nükleer silahların olmamasıdır. İran’ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yıllardır söylüyorum,” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklamalarının ardından gözler, ABD'nin vereceği olası askeri karara ve bölgedeki gelişmelere çevrildi. ABD yönetiminin “Durum Odası”nda konuyu değerlendireceği açıklandı.