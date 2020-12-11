Trump’tan FDA paylaşımı: Oyun oynamayı bırakın, hayat kurtarın

ABD, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) aşıları onaylama konusunda ‘yavaş davrandığını’ ifade ederek, “Oyun oynamayı bırakın, hayat kurtarın” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ni (FDA) hedef aldı. Trump, “Fazlasıyla bürokratik FDA hala büyük, eski, yavaş bir kaplumbağa. Aşıları hemen onaylayın, oyun oynamayı bırakın ve hayat kurtarmaya başlayın” dedi.

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