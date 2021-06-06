Trump’ın sosyal medya hesapları 2 yıllığına askıya alındı, tekrar ederse kalıcı olarak kaldırılacak

ABD, (DHA) – Sosyal medya platformu Facebook, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Facebook ve Instagram hesaplarını, Gözetim Kurulu’nun çağrısına uyarak 2 yıllığına askıya aldı. Gözetim Kurulu, daha önce askıya alma kararını yerinde bulmuş ancak kararın süresiz olmasını eleştirmişti.

‘Facebook Gözetim Kurulu’, geçen ay, 6 Ocak başkent Washington olaylarında şiddete karışan kişileri övdüğü için ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Facebook ve Instagram hesaplarının askıya alınmasını onaylamış ancak Kurul, Facebook’un bu kararını “Facebook’un belirsiz ve standartsız süresiz askıya alma cezası vermesi uygun değil” gerekçesiyle eleştirmişti. Gözetim Kurulu, Facebook’un net ve orantılı bir karar vermesini isteyerek bir dizi tavsiyede bulundu.

Facebook, 4 Haziran’da yaptığı resmi açıklamada, “Bugün, bunun gibi istisnai durumlarda uygulanacak yeni yaptırım protokollerini açıklıyoruz ve Trump’ın hesaplarına uyguladığımız protokollerle tutarlı olarak zaman bağlı cezayı teyit ediyoruz” dedi. Buna göre Trump’ın hesapları, ilk askıya alma tarihi 7 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle askıya alındı.

TRUMP, İHLALİ TEKRAR EDERSE HESAPLARI KALICI OLARAK KAPATILABİLİR

Trump’ın cezasının sonunda, kurum, kamu güvenliğine yönelik riskin azalıp azalmadığına bakarak tekrar değerlendirme yapacağını ifade etti. Kamu güvenliği için hala ciddi bir risk olduğu tespit edildiği takdirde yine ‘belirli bir süre’ askıya alma uygulanacağı vurgulandı. Trump’ın askıya alınması kararı kaldırıldığında ve Trump bu sayfalar aracılığıyla daha fazla ihlal yaparsa ‘hesapların kalıcı olarak kaldırılması’ gibi bir dizi yaptırım uygulanacağı ayrıca ifade edildi.

FACEBOOK, BU TÜR OLAYLARA KARŞI YETERLİ YAPTIRIMI OLMADIĞINI KABUL ETTİ

Facebook resmi açıklamasında, istisnai olayda askıya alma kararlarını onaylayan Gözetim Kurulu’na minnettar olduklarını ifade ederek o zamanki şartlarda bu tür olağandışı olaylara karşılık vermek için yeterli yaptırım protokolleri olmadığını ‘kesinlikle’ kabul ettikleri vurgulandı. Açıklamada “Artık onlara sahip olduğumuza göre, yalnızca en nadir durumlarda uygulanabileceklerini umuyor ve bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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