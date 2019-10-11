Türk dünyası ile güçlü ilişkiler
kuran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a nezaket
ziyaretinde bulunan Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanyehbek
Omuraliyev, iki ülke dostluğuna ilişkin sıcak mesajlar...
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde torna ustası milli güreşçi Barış Aslancan (40), 13 Ekim’de Gürcistan'da düzenlenecek Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'na atölyesindeki 100 ile 150 kiloluk demir parçalarla hazırlandı.
Türk dünyası ile güçlü ilişkiler
kuran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a nezaket
ziyaretinde bulunan Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanyehbek
Omuraliyev, iki ülke dostluğuna ilişkin sıcak mesajlar...