FED 19 Mart’ta yapacağı toplantıyı bile beklemeden sürpriz bir karar aldı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED, ülke ekonomisini Corona virüs salgınının etkisinden korumak için politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 1 – 1.25 aralığına indirdi.

Amerikan Merkez Bankası FED Ekim 2008’den bu yana ilk kez ara dönem toplantı gerçekleştirerek faiz kararı almış oluyor ve bu karar oy birliğiyle de alındı ve hiçbir üye karşı yönde oy kullanmadı. FED Başkanı Powell’in “diğerlerinden de bekliyoruz” açıklaması bu operasyonun diğer büyük merkez bankaları ile de koordineli planlandığını gösteriyor olabilir.

FED tarafından yapılan açıklamada, “ABD ekonomisinin temelleri güçlü olmayı sürdürüyor. Ancak covid-19 virüs salgını ekonomik aktivite üzerinde değişken riskler arz ediyor. Federal Açık Piyasa Komitesi bu riskler nedeniyle ve azami istihdam ile fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda federal fonlama faizi hedef aralığını düşürme kararı aldı” denildi.

Uzmanlar, diğer büyük merkez bankalarından da benzer adımlar geleceğini düşünüyor. Öte yandan, G7 ülkelerinin maliye politikalarında gevşeme desteği de bekleniyor.

Fakat görünen o ki FED’in bu beklenmedik hamlesi piyasaları daha da tedirgin etmiş bulunuyor, kamuoyuna açıklanmayan, hakın bilmediği ve 19 Mart’ı bile bekleyemeyecek kadar acil bir durum olma olasılığını değerlendiren ekonominin aktörleri bu faiz indiriminden beklenen etkinin oluşmasını engelleyecek gibi görünüyor. Alınan bu kararın ardından ABD’de endekslerin günü sert satışlarla tamamlaması da bu manada bir gösterge olarak yorumlanmalıdır. Amerika’da piyasalar FED’in bu kararına hiç de olumlu bir tepki vermedi, kararının hemen ardından Dow Jones Endeksi yüzde 2,94, S&P 500 endeksi, yüzde 2,81 ve Nasdaq endeksi de yüzde 2,99 düşüşle günü tamamladı

Tüm kıtalara yayılmış bulunan Covid-19 virüsünün 6 ay içinde bir milyon kişiye bulaşması ve 30 bin kişinin ölümüne yol açması son derecede olası görünmektedir.

Virüs kapma korkusu ile evinden bile çıkmayan insanların yatırım ve tüketim yapmasını beklemek elbette ki mümkün değildir, bu durum talebin düşmesi ve ekonominin yavaşlaması anlamına gelecektir. Diğer taraftan da salgın ve salgının yayılmasını önleyebilmek için hükûmetlerce alınmakta olan tedbirler de üretimin ve ticaretin yavaşlamasına neden olmaktadır.

Çok yakın bir zamanda bu salgını durduracak ve tedavi edecek ilaç, aşı ve benzeri tedbirler bulunduğu açıklanmaz ise, FED’in bu sürpriz faiz indiriminin ekonomiyi canlandırıcı yönde bir etki yapması mümkün olmayacaktır.

Piyasalarda tedirginliğin artması doğal olarak altın fiyatlarını yükseltmektedir. Altın küresel ölçekte nerede ise sıfır hatta eksi mertebesindeki düşük faizlerden da faydalanıyor. Politika belirleyicilerin Covid-19 salgını krizinden kaynaklanan ekonomik olumsuzlukları dengeleme çabalarına girmeleri ile birlikte, FED ve diğer merkez bankalarının para politikalarını daha da gevşetmesi bekleniyor. Bütün bu tedbirler güvenli liman olarak kabul edilen altının ons fiyatını arttırıcı yönde etki yapacaktır. Altının tarihi rekorlarını kırıp geçeceği ve hatta altının ons fiyatının 2.000 dolar seviyesinin üzerine çıkacağını düşünen uzmanlar haklı çıkabilirler.

Bu gelişmeler az gelişmiş ülkelere yarayabilir, bol ve ucuz para ile yaşadıkları ekonomik sıkıntıları bir müddet olsa da giderebilirler, lakin bu sorunlarının çözümü manasına gelmez.

Türkiye içinse asıl belirleyici olan jeostratejik gelişmeler olacaktır, diğer gelişmekte olan ülkelerin hepsinden çok daha yüksek riskli uluslararası sorunlar ile boğuşan Türkiye’nin bu yeni durumdan yeterince olumlu etkilenmesini beklemek fazlaca iyimserlik olur.

Türkiye acilen yaşamakta olduğu uluslararası sorunları ve askeri gerilimleri azaltacak politikalar uygulamaz ise nefes almasını ve yapısal reformlara odaklanmasını sağlayabilecek bu fırsat dönemini de kaçırabilir.

Yeni bir bol ve ucuz para dönemi başlıyor ise bu fırsatı heba etmemek, fırsat bu fırsat yapısal reformlara odaklanarak Türk ekonomisini krizden çıkarmak gerekir. Umarım gene bol para ve düşük faizin yaratacağı rehavete kapılıp, pansuman tedaviler ile gün geçirilmez, fırsat heba edilmez.