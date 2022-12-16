Trump’ın ‘Büyük Duyurularının’ ne olduğu ortaya çıktı

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ABD, (DHA) – ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, geçen günlerde ‘Büyük Duyurular’ yapacağını açıklayarak ülkede gizemli bir beklentiye yol açmış, Twitter’da Başkan Biden dahil bu başlık altında bir çok esprili açıklamalar yapılmıştı. Trump, bugün Büyük Duyurular kapsamında kendisini bir süper kahraman, astronot gibi çeşitli görünümlerde tasvir eden dijital kartları 99 dolara satışa sürdüğünü açıkladı.

Eski Başkan Trump’ın geçen günlerde anons ettiği Büyük Duyuruları, özellikle Twitter’da Trump ve Cumhuriyetçi Parti taraftarlarını meraka sürükleyerek ne açıklayacağı konusunda beklentiye yol açmıştı. ABD’de bazı siyaset yorumcuları, gelecek Başkanlık Seçimleri için müstakbel Başkan Yardımcısı Adayı’nı açıklayacağı konusunda spekülatif yorumlar yapmıştı. Trump büyük duyurusunun kendisini süper kahraman, astronot ve benzeri çeşitli fantastik görünümlerde tasvir eden dijital kartlar olduğunu açıkladı. Tanesi 99 dolardan satışa sunulan ve NFT ürünü olarak bilinen dijital kartların hepsinin satıldığı duyuruldu.

‘BENİM DE BÜYÜK DUYURUMLARIM VARDI’

Büyük Duyurular etiketi altında son birkaç gün sosyal medya platformlarında esprili bir dille açıklama furyaları başladı ve dün akşam ABD Başkanı Joe Biden’da bu furyaya katıldı. Biden bu etiketi kullanarak “Benim de son birkaç haftadır BÜYÜK DUYURULARIM vardı…” diyerek hükümetinin gerçekleştirdiği başarıları paylaştı.

NFT ürünleri, dijital ortamda ‘türünün tek örneği’ varlıklar olarak biliniyor ve herhangi bir mülk gibi alınıp satılıyor. Ancak NFT’lerin kendilerine ait somut, elle tutulur bir biçimleri bulunmuyor.

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