Trump’ın avukatı Giuliani seçimlerde hile olduğuna dair video yayınladı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 12 maddesi ile 4447 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmiştir. Daha önceden iş kanununa göre işten ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket edenler hariç olmak üzere aşağıda belirtilen tarihlerde işten çıkarılan işçiler ile sigortasız olarak çalıştırılan işçilerin( kanun yayınlandığı tarihte hala sigortasız çalışmaya devam edenlerde dâhil olma üzere) tekrardan işe alınmaları durumunda bazı kolaylıklar getirilmiştir.