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25 Temmuz 2019
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Trump Türkiye’yi Resmen Korudu

Ahmet Özal
Ahmet Özal

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Şöyle yazdım: Benim düşüncem Trump, Pentagon ve istihbarat uyarılarını ve güvenlik zorluklarını, senatörlere anlatmak ve yaptırımları uygulanmaması için ikna etmeye büyük çaba göstermek zorunda kalacaktır…


Evet dediğim oldu Kongrenin senatörlerinin, Pentagon’un, Amerikan bürokrasisinin istediği ambargoyu Amerikan başkanı Trump uygulamaya koymadı ve Türkiye’yi korudu… Ancak ne zamana kadar?

ABD başkanı Trump, Cumhuriyetçi parti senatörlerini beyaz sarayda ağırladı.
Gündem; Türkiye’ye CAATSA yani “ABD’nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı
koyma ve mücadele etme yasası” oldu.
Kongrenin senatörlerinin, Pentagon’un, Amerikan bürokrasisinin istediği ambargoyu
Amerikan başkanı Trump uygulamaya koymadı… Ancak ne zamana kadar?
Önce yazımın o bölümlerini özetleyeyim:
S 400’ler Türkiye’de boy göstermesiyle beraber, ABD senatosu da hareketlenmeye
başladı. Bugün Washington saati ile 16.00 da yapılacak toplantıda bahsi geçen
CAATSA yasasının en ağır kapsamında Türkiye aleyhine uygulanması ve Başkanın
süratle devreye sokması isteniyor.
Başı çeken senatörler, Rick Scott, Florida ve Todd Young ile Indiana senatörleri.
Benim düşüncem Trump, Pentagon ve istihbarat uyarılarını ve güvenlik zorluklarını,
senatörlere anlatmak ve yaptırımları uygulanmaması için ikna etmeye büyük çaba
göstermek zorunda kalacaktır.
İran problemi çözülmeden Türkiye’de bulunan NATO ve ABD üslerinin kapatılma
riskinin alınamayacağını aksi takdirde ABD ve NATO ortaklarının, Suudi Arabistan,
Birleşik Arap Emirlikleri ve özellikle İsrail’in çok ciddi güvenlik açıklarının oluşacağını
anlatarak ikna etmeye çalışacaktır.
Yani, yaptırımların şu an için ertelenmesini isteyecektir.
Ayrıca, Trump’ın şu noktalara da değineceğini düşünüyorum.

  • “Türkiye ciddi ekonomik problemler içinde. IMF, uluslararası bankalar, Dünya
    Bankası, Eximbank, gibi önemli kurumların kontrolü bizim elimizde.
    Türkiye’nin ihtiyacı olan kaynaklara bizim onayımız olmadan ulaşamaz.
  • İstediğimiz zaman hazine bakanlığımız Halk Bankası ile ilgili ciddi bir ceza
    kesebilir, .
  • Zaten Avrupa Birliği, doğu Akdeniz doğal gaz arama faaliyetleri dolayısı ile
    yaptırımları başlatıyor.
  • Ayrıca, Türkiye merkez bankasının bu hafta içinde faiz indirimi ile doların
    yükselmesi kaçınılmaz, zaten Türkler yine bizi suçlayacaklar.”
    Yani, senatörlere özetle, söyleyeceği Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarının, pahalılığın
    hızla arttığı, işsizlik gibi sosyal problemlerin çözülemediği ve eninde sonunda ABD ve
    Avrupa’ya ihtiyaç duyacağını anlatarak, “yaptırımların 6 ay ertelenmesi ABD’nin
    stratejisi olması gerekiyor” diyecek.
    Ve Trump konuşmasına devam edecek.
    “Zaten Türkiye S 400 füzelerinin teslimatını, Nisan 2020’de alacak. O zamana kadar
    oynayabilecek çok kozlarımız olur, merak etmeyin.”
    Ve son olarak, en çarpıcı argümanları ortaya koyacak.
  • “Türkiye’nin ekonomisinin kötü gidişi sonucunda, halk bu durumun sorumlusu
    olarak ABD’nin yaptırımlarını görmesini istemiyorum.”
  • Sorumlu biz olmayalım, sorumlu Avrupa Birliği olsun ve tabii ki, Türk hükümeti
    olsun.
  • Zaten her ekonomik krizde bizi suçlayan bir Türkiye var karşımızda. Faiz
    lobisi, dış mihraklar, doların yükselmesi ve enflasyonun problemini bile bizden
    kaynaklanan meseleler olarak Türkiye’deki halka anlatıyorlar.
  • Türk halkı, ABD’yi FETÖ, YPG, PYD, PKK gibi örgütlerin hamisi olarak
    görmektedir ve bunda son derece haklıdır ve bize karşı zaten nefret duyguları
    beslerken bu yaptırımlar ile daha fazla anti-Amerikancı hassasiyetini
    arttırmanın gereği yoktur.
  • Fırat’ın doğusunda Türkler kurdukları duvarları bazı bölgelerde sökmeye
    başladığını biliyoruz. Rusya’nın destek ve oluru ile Membiç başta olmak üzere
    PKK’nın elinde bulunan Tel-Abyad’a rahatlıkla girebilirler. Hatta Fırat kalkanı
    hareketinin çok daha büyüğünü başlatacakları görülüyor.
  • Özel temsilci James Jeffrey, PYD PKK, Suriye’nin kuzeyi ile Ankara arasında
    mekik dokuyor ama sanırım Türkler artık bizim verdiğimiz sözlere güvenmiyor.
    Ben Suriye’den çıkalım dedim ama Pentagon hep karşıma dikildi. Tabii bizde
    hep Türklere karşı yalancı durumuna düştük.
  • Erdoğan yetmiyormuş gibi NATO’dan çıkarız gibi konuşmalar yapıyor.
    NATO’nun güney kanadı ve en büyük 2. askeri gücü olan Türkiye’nin
    çıkmasının telafisi mümkün değil. PYD, YPG gibi desteklediğimiz örgütler
    Türkiye’nin alternatifi olamaz.
  • Biz bu örgütleri destekledik ama niye desteklediğimizi bizde bilmiyoruz. Tabii
    bu hatanın suçlusu Obama’dır. Türkler Obama’yı sevmez zaten.”
    Yukarıda yazdığım hayali bir Trump konuşmasıdır.
    YAZDIKLARIM GERÇEKLEŞTİ
    Trump’ın basit mantık ve yaklaşımı bu sonuca şimdilik ortaya koydu.
    Trump’ın “tüccar-işadamı” kimliği ile F-35’leri Türkiye’ye teslim edeceğini de şimdiden
    söyleyeyim.
    Ancak şunu vurgulamak lazım ki cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Donald
    Trump’ın artık aralarındaki buzları eritmeleri Türkiye ve Amerika’nın karşılıklı
    menfaatleri açısından şarttır.

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Ahmet Özal
Ahmet Özalhttps://sonsoz.com.tr

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