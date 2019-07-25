Trump Türkiye’yi Resmen Korudu

Şöyle yazdım: Benim düşüncem Trump, Pentagon ve istihbarat uyarılarını ve güvenlik zorluklarını, senatörlere anlatmak ve yaptırımları uygulanmaması için ikna etmeye büyük çaba göstermek zorunda kalacaktır…
Evet dediğim oldu Kongrenin senatörlerinin, Pentagon’un, Amerikan bürokrasisinin istediği ambargoyu Amerikan başkanı Trump uygulamaya koymadı ve Türkiye’yi korudu… Ancak ne zamana kadar?
ABD başkanı Trump, Cumhuriyetçi parti senatörlerini beyaz sarayda ağırladı.
Gündem; Türkiye’ye CAATSA yani “ABD’nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı
koyma ve mücadele etme yasası” oldu.
Kongrenin senatörlerinin, Pentagon’un, Amerikan bürokrasisinin istediği ambargoyu
Amerikan başkanı Trump uygulamaya koymadı… Ancak ne zamana kadar?
Önce yazımın o bölümlerini özetleyeyim:
S 400’ler Türkiye’de boy göstermesiyle beraber, ABD senatosu da hareketlenmeye
başladı. Bugün Washington saati ile 16.00 da yapılacak toplantıda bahsi geçen
CAATSA yasasının en ağır kapsamında Türkiye aleyhine uygulanması ve Başkanın
süratle devreye sokması isteniyor.
Başı çeken senatörler, Rick Scott, Florida ve Todd Young ile Indiana senatörleri.
Benim düşüncem Trump, Pentagon ve istihbarat uyarılarını ve güvenlik zorluklarını,
senatörlere anlatmak ve yaptırımları uygulanmaması için ikna etmeye büyük çaba
göstermek zorunda kalacaktır.
İran problemi çözülmeden Türkiye’de bulunan NATO ve ABD üslerinin kapatılma
riskinin alınamayacağını aksi takdirde ABD ve NATO ortaklarının, Suudi Arabistan,
Birleşik Arap Emirlikleri ve özellikle İsrail’in çok ciddi güvenlik açıklarının oluşacağını
anlatarak ikna etmeye çalışacaktır.
Yani, yaptırımların şu an için ertelenmesini isteyecektir.
Ayrıca, Trump’ın şu noktalara da değineceğini düşünüyorum.
- “Türkiye ciddi ekonomik problemler içinde. IMF, uluslararası bankalar, Dünya
Bankası, Eximbank, gibi önemli kurumların kontrolü bizim elimizde.
Türkiye’nin ihtiyacı olan kaynaklara bizim onayımız olmadan ulaşamaz.
- İstediğimiz zaman hazine bakanlığımız Halk Bankası ile ilgili ciddi bir ceza
kesebilir, .
- Zaten Avrupa Birliği, doğu Akdeniz doğal gaz arama faaliyetleri dolayısı ile
yaptırımları başlatıyor.
- Ayrıca, Türkiye merkez bankasının bu hafta içinde faiz indirimi ile doların
yükselmesi kaçınılmaz, zaten Türkler yine bizi suçlayacaklar.”
Yani, senatörlere özetle, söyleyeceği Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarının, pahalılığın
hızla arttığı, işsizlik gibi sosyal problemlerin çözülemediği ve eninde sonunda ABD ve
Avrupa’ya ihtiyaç duyacağını anlatarak, “yaptırımların 6 ay ertelenmesi ABD’nin
stratejisi olması gerekiyor” diyecek.
Ve Trump konuşmasına devam edecek.
“Zaten Türkiye S 400 füzelerinin teslimatını, Nisan 2020’de alacak. O zamana kadar
oynayabilecek çok kozlarımız olur, merak etmeyin.”
Ve son olarak, en çarpıcı argümanları ortaya koyacak.
- “Türkiye’nin ekonomisinin kötü gidişi sonucunda, halk bu durumun sorumlusu
olarak ABD’nin yaptırımlarını görmesini istemiyorum.”
- Sorumlu biz olmayalım, sorumlu Avrupa Birliği olsun ve tabii ki, Türk hükümeti
olsun.
- Zaten her ekonomik krizde bizi suçlayan bir Türkiye var karşımızda. Faiz
lobisi, dış mihraklar, doların yükselmesi ve enflasyonun problemini bile bizden
kaynaklanan meseleler olarak Türkiye’deki halka anlatıyorlar.
- Türk halkı, ABD’yi FETÖ, YPG, PYD, PKK gibi örgütlerin hamisi olarak
görmektedir ve bunda son derece haklıdır ve bize karşı zaten nefret duyguları
beslerken bu yaptırımlar ile daha fazla anti-Amerikancı hassasiyetini
arttırmanın gereği yoktur.
- Fırat’ın doğusunda Türkler kurdukları duvarları bazı bölgelerde sökmeye
başladığını biliyoruz. Rusya’nın destek ve oluru ile Membiç başta olmak üzere
PKK’nın elinde bulunan Tel-Abyad’a rahatlıkla girebilirler. Hatta Fırat kalkanı
hareketinin çok daha büyüğünü başlatacakları görülüyor.
- Özel temsilci James Jeffrey, PYD PKK, Suriye’nin kuzeyi ile Ankara arasında
mekik dokuyor ama sanırım Türkler artık bizim verdiğimiz sözlere güvenmiyor.
Ben Suriye’den çıkalım dedim ama Pentagon hep karşıma dikildi. Tabii bizde
hep Türklere karşı yalancı durumuna düştük.
- Erdoğan yetmiyormuş gibi NATO’dan çıkarız gibi konuşmalar yapıyor.
NATO’nun güney kanadı ve en büyük 2. askeri gücü olan Türkiye’nin
çıkmasının telafisi mümkün değil. PYD, YPG gibi desteklediğimiz örgütler
Türkiye’nin alternatifi olamaz.
- Biz bu örgütleri destekledik ama niye desteklediğimizi bizde bilmiyoruz. Tabii
bu hatanın suçlusu Obama’dır. Türkler Obama’yı sevmez zaten.”
Yukarıda yazdığım hayali bir Trump konuşmasıdır.
YAZDIKLARIM GERÇEKLEŞTİ
Trump’ın basit mantık ve yaklaşımı bu sonuca şimdilik ortaya koydu.
Trump’ın “tüccar-işadamı” kimliği ile F-35’leri Türkiye’ye teslim edeceğini de şimdiden
söyleyeyim.
Ancak şunu vurgulamak lazım ki cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Donald
Trump’ın artık aralarındaki buzları eritmeleri Türkiye ve Amerika’nın karşılıklı
menfaatleri açısından şarttır.