Trump Türkiye’yi Resmen Korudu

Şöyle yazdım: Benim düşüncem Trump, Pentagon ve istihbarat uyarılarını ve güvenlik zorluklarını, senatörlere anlatmak ve yaptırımları uygulanmaması için ikna etmeye büyük çaba göstermek zorunda kalacaktır…





Evet dediğim oldu Kongrenin senatörlerinin, Pentagon’un, Amerikan bürokrasisinin istediği ambargoyu Amerikan başkanı Trump uygulamaya koymadı ve Türkiye’yi korudu… Ancak ne zamana kadar?

ABD başkanı Trump, Cumhuriyetçi parti senatörlerini beyaz sarayda ağırladı.

Gündem; Türkiye’ye CAATSA yani “ABD’nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı

koyma ve mücadele etme yasası” oldu.

Kongrenin senatörlerinin, Pentagon’un, Amerikan bürokrasisinin istediği ambargoyu

Amerikan başkanı Trump uygulamaya koymadı… Ancak ne zamana kadar?

Önce yazımın o bölümlerini özetleyeyim:

S 400’ler Türkiye’de boy göstermesiyle beraber, ABD senatosu da hareketlenmeye

başladı. Bugün Washington saati ile 16.00 da yapılacak toplantıda bahsi geçen

CAATSA yasasının en ağır kapsamında Türkiye aleyhine uygulanması ve Başkanın

süratle devreye sokması isteniyor.

Başı çeken senatörler, Rick Scott, Florida ve Todd Young ile Indiana senatörleri.

Benim düşüncem Trump, Pentagon ve istihbarat uyarılarını ve güvenlik zorluklarını,

senatörlere anlatmak ve yaptırımları uygulanmaması için ikna etmeye büyük çaba

göstermek zorunda kalacaktır.

İran problemi çözülmeden Türkiye’de bulunan NATO ve ABD üslerinin kapatılma

riskinin alınamayacağını aksi takdirde ABD ve NATO ortaklarının, Suudi Arabistan,

Birleşik Arap Emirlikleri ve özellikle İsrail’in çok ciddi güvenlik açıklarının oluşacağını

anlatarak ikna etmeye çalışacaktır.

Yani, yaptırımların şu an için ertelenmesini isteyecektir.

Ayrıca, Trump’ın şu noktalara da değineceğini düşünüyorum.