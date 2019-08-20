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Trump: Söz veriyorum Grönland’a bunu yapmayacağım

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Grönland’a bir Trump Tower eklediği fotoğrafı paylaşarak “Söz veriyorum bunu Grönland’a yapmayacağım” dedi.

Trump, Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland’ı satın almak istediğine dair basında yer alan iddiaların ardından sosyal medya hesabından “Söz veriyorum Grönland’a bunu yapmayacağım” notuyla Grönland’da Trump Tower’ın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.

Trump’ın oğlu Eric Trump da Instagram’dan yaptığı paylaşımda aynı fotoğrafı paylaşarak ‘10 yıl sonra Grönland’ notunu düştü.

Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Grönland’ı satın almak istediği iddia edilmişti. Öte yandan, Trump’ın Grönland’ı satın almak istediğine dair yapılan iddiaların ardından Danimarkalı yetkililerden ‘Grönland satılık değil’ cevabı gelmiş ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen basına yaptığı bir konuşmada, “Diğer ülkeleri alıp, satabildiğiniz dönemler geçmişte kaldı. Konuyu burada kapatalım” yorumunda bulunmuştu.

Ayrıca, Donald Trump’ın gelecek ay Danimarka’yı ziyaret edeceği bilgisi de haberde yer almıştı.

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