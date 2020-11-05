Trump seçim açıklaması: Pensilvanya’da zafer kazandık

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ABD, (DHA)- ABD’de kritik seçime ilişkin sayım devam ederken, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump’tan açıklama geldi. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Pensilvanya’da büyük bir hukuki zafer kazandık” dedi. 

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