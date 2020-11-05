Trump seçim açıklaması: Pensilvanya’da zafer kazandık

Cemal YILDIRIM/İZMİR, (DHA)-İÇİŞLERİ Bakanlığı resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen ihtiyaç malzemeleri İzmir'de sahiplerini buluyor. Türkiye'nin dört bir yanından, İzmir'e...