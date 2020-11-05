ABD, (DHA)- ABD’de kritik seçime ilişkin sayım devam ederken, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump’tan açıklama geldi. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Pensilvanya’da büyük bir hukuki zafer kazandık” dedi.
Ana Sayfa Dış Haberler Trump seçim açıklaması: Pensilvanya’da zafer kazandık
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
MSB: TSK’ya ait 2 helikopter arama-kurtarma çalışmaları için görevlendirildi
ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 2 helikopterin arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter...
Bakan Soylu: Tedavimiz evde devam edecek
ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, hastanede süren koronavirüs tedavisinin evde devam edeceğini, eşi ve kızının ise test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı. Bakan Soylu, Twitter...
Ortağını öldüren sanık: Çağdaş’a silahı uzatırken, patladı, kazaen oldu
Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da 2 çocuk babası Çağdaş Yıldız’ı (37), otomobilde tabanca ile vurarak öldürdükleri iddia edilen biri tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık...
Türkiye İzmir için kenetlendi
Cemal YILDIRIM/İZMİR, (DHA)-İÇİŞLERİ Bakanlığı resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen ihtiyaç malzemeleri İzmir'de sahiplerini buluyor. Türkiye'nin dört bir yanından, İzmir'e...