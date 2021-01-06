Trump: Kongredeki herkese sesleniyorum, barışçıl kalın

ABD, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından kongre binasına giriş yapan göstericilere seslendi. Trump, “ABD Kongresi’ndeki herkesten barışçıl kalmasını istiyorum. Şiddete hayır. Unutmayın, biz kanun ve düzen partisiyiz. Kanuna oradaki insanlara saygı gösterin. Teşekkür ederim” dedi.
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