ABD Başkanı Donald Trump, Amerika’daki göçmen krizinin tek çözümünün Meksika-ABD sınırına duvar inşa etmek olduğunu söyledi.

Başkan Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofisi’nden ilk defa ulusa canlı yayında seslendi.

8 dakikalık konuşmasında Trump, ABD sınırında bir göçmenlik krizinin olduğunu bu krizin sona ermesinin tek çözümünün de sınıra inşa edilecek bir duvar olduğunu söyledi.

Trump konuşmasında şunları söyledi: “Bu bir insani krizdir, kalp ve ruh krizidir… Federal Hükümet yalnızca tek bir sebepten dolayı kapalı. Bu sebep de demokratların sınır güvenliğimize kaynak sağlamamaları. Kongre’deki demokratlar bu krizi dikkate almayı reddediyorlar. Sınırlarımızdaki yürekli güvenlik ünitelerimize ailelerimizi ve ulusumuzu korumak için zorunluluk olan aletleri sağlamayı reddediyorlar’’.

Başkan Trump, demokratlara, Beyaz Saray’da kendisiyle bir araya gelmeleriyle alakalı çağrıda bulunarak, siyasetçilerin hiçbir şey yapmamasının ‘ahlaki’ olmadığını söyledi.

Trump, duvarın inşası için Kongre’den ortalama 5.7 milyar dolar tutarında kaynak talep ediyor.

Ulusa seslenişten sonra kameraların karşısına geçen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile New York Senatörü, ABD Başkanı Donald Trump’a tepki gösterdi.

Pelosi, Trump’ın milyonlarca Amerikalının mağduriyetini kullandığını söyleyerek, “Hiçbir başkan masaya yumruk vurup ya kendi yolundan gidileceğini ya da hükümeti kapatacağını talep etmemeli. Başkan Trump, Amerikan milletini rehin tutmayı bırakmalı, kriz üretmeyi bırakmalı ve hükümeti açmalıdır” ifadelerini kullandı.