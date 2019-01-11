ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin yeniden açılması için Demokrat liderler Nancy Pelosi ve Chuck Schummer ile yapılan görüşmelerin başarısız sonuçlanması üzerine, İsviçre’de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na katılmayacağını açıkladı.

Trump, resmi Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda şu şekilde yazdı:

“Demokratların Sınır Güvenliği konusundaki aksiliği ve ülkemizin güvenliği için İsviçre’nin Davos beldesinde düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmayacağımı üzülerek açıklıyorum. WEF’e en candan arzularımı sunuyorum!”

Yerel medyada daha önce yer alan haberler, hükümetin Meksika sınırında bir duvar oluşturulmasına olanak sağlayacak bir anlaşmayla tekrar açılmaması durumunda Davos’taki konferansa katılmamayı düşündüğünü belirtmişti. Söz konusu aktifliğe ABD’den kimin katılacağı daha kesinleşmezken, medyada gömü Bakanı Steven Mnuchin’in küçük bir ABD delegasyonu ile Davos’a gidebileceği tahminleri yer aldı.