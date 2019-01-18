ABD Başkanı Donald Trump, “Demokratlar yüzünden” katılmayacağını açıkladığı Davos toplantılarına, “hükümetin kapalı” olması nedeniyle de Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) ABD heyetinin katılımını da iptal etti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın ABD heyetinin Davos’a gidişini iptal etmiş olduğu belirtildi.

Trump, yedi gün önce, hükümetin tekrar açılması için Demokrat liderler Nancy Pelosi ve Chuck Schummer ile yapılan görüşmelerin başarısız neticelenmesi üzerine, İsviçre’de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na katılmayacağını açıklamıştı. Trump, resmi Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda şu şekilde yazmıştı:

“Demokratların Sınır Güvenliği konusundaki aksiliği ve ülkemizin güvenliği için İsviçre’nin Davos beldesinde düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmayacağımı üzülerek açıklıyorum. WEF’e en candan arzularımı sunuyorum!”

Trump’ın Davos seyahatini iptal etmesi üzerine, gömü Bakanı Steven Mnuchin’in küçük bir ABD delegasyonu ile Davos’a gidebileceği belirtiliyordu.