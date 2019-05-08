Trump bizim ekonomiyi de el atsa ya!

Şükürler olsun ekonomik yaşantımızdaki şu en zor günleri İstanbul’da sandık içinde sandık sayıp, taksimetre gibi atan kurları izleyip geçirirken beğenmediğimiz, saçına başına laf ettiğimiz ABD Başkanı Trump ülkesini uçuruyor.

Bizim için ABD varsa yoksa F-5 ve S-400 füzelerine kilitlenmiş durumda ama yakından bakınca işler çok farklı. Örneğin istihdamda adamlar almış başını gidiyor.

Koca Amerika’da sokaklarda işsiz kalmamış, herkes işinde gücünde. Bir miting yapmak istesiniz üç beş emekli ancak gelir.

Biz işsizler ordusunu azaltmak için işadamlarına beleş teşvikler, primler dağıtılmamıza karşın sonuç alamazken o çok kızdığımız, hatta sinir olduğumuz muhterem Trump bey ülkesindeki işsiz sayısını 50 yıl öncesinin düzeyine yüzde 3.2ye indirmiş.

Bu yetmezmiş gibi çalışma saati ücretleri artmış. Saat başı kazanç 27.7 dolara; yani 72, günlük sekiz saat üzerinden bin 377, aylık 41 bin 21 liraya (en az 6.6 bin dolara )ulaşmış. Adamların bir günde kazandıkları bizim aylık asgari ücretin yarısı kadar.

ABD haftalık ortalama çalışma saati 34.4’e inmiş. Biz de 45 saat çalışıyoruz.

Diğer bazı son rakamları da verelim de Trump’un neden bizim ekonomiye de el atsın demememizin gayesi anlaşılsın. Geçen Mart ayında;

Özel sektördeki istihdamı artışı 236 bin kişi. Tarım dışı istihdam artış189 bin, imalat sektöründe 4 bin, inşaat sektöründe istihdam 33 bin, kamuda 27 bin artış göstermiş. Biz de tam tersi her ay bu kadar adam işsiz kalıyor.

ABD’nin rakamları ne kadar çarpıcı. Hepsi bir ay içinde olmuş. Üstelik geçen yılsonunda bütçe anlaşmazlığı nedeniyle devlet dairelerinin uzun süre kapalı kalmasına, ABD’nin merkez Bankası niteliğindeki FED’in faiz artırma kararlarına, doların değerlenmesine, Meksika sınırına duvar örmesine, seçimlerde Rusya’dan yardım aldı gerekçesiyle açılan onlarca savcılık soruşturmalarına dahası trilyonlarca dolar iç ve dış borca rağmen.

FAİZLER DE İNERSE

FED bir de faiz indirse ABD ekonomisi patlayacak. Başkan FED’i “indir şu faizleri” şeklinde eleştirmekle haksız değişmiş. Trump bir de otomobil ithalatına koruma getirirse ekonomi tam coşacak demek. Hatırlatalım, yakın zaman verilerine göre ABD’de her 10 kişiden biri otomotiv sektöründe çalışıyor.

Kızını, damadını baş danışman yapan Başkan göreve geldiğinde kamu harcamalarını artıracağını, gümrük duvarlarını yükselteceğini -ki biz dahil birçok ülkeye uyguluyor- söylemiş bunun sonucu ekonominin canlanacağını ilan etmişti. Sözünde durmuş, dediğini yapmış.

İnsanlar da iş bulup para kazanınca harcayacak,devletin vergileri artacak, bunlar da tekrar yatırıma ve sosyal yarımlara dönüşecek, kendi içinde kaynak yaratan ekonomi topyekun kalkınacak.

Şimdiden yazalım. Bu Başkan gelecek seçimlerde bir daha seçilir hem de çok yüksek oyla, tabii ABD’nin yüksek seçim kurulu örneğin birçok eyaletteki “sandık kurullarında kaçak göçmenler görev yapmış” gerekçesiyle seçimleri iptal etmezse.