Trump birçok yetkiyi kaybeden başkan olarak tarihe geçti

İSTANBUL, (DHA) – Trump döneminde Amerika’nın hiç olmadığı kadar kutuplaştığını söyleyen Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Suat Dönmez, “1932 yılından beri Trump hem ikinci dönem başkanlık seçimini hem senatodaki çoğunluğu hem de temsilciler meclisinde kendi partisinin çoğunluğunu kaybeden bir başkan olarak tarihe geçti. Tabi bu durumun seçmenlerde yarattığı ciddi bir hayal kırıklığı var. Bu da olayları tetikleyen nedenlerden biri” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın düzenlediği mitingin ardından Trump destekçilerinin Washington DC’de bulunan kongre binasını basması sonrasında ülkede başlayan karışıklığın yansımaları hala devam ediyor. ABD’deki son gelişmeleri değerlendiren İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Suat Dönmez, “Amerika’nın tarihinde böyle olaylar görmeye alışık değiliz. Halkın kanunsuz bir şekilde gösteri yaparak parlamento binasını basıp, demokratik süreçlere müdahalesini daha çok üçüncü dünya ülkelerinde görürdük. Dünyada demokratik değerlerin öncülüğünü yapma iddiasında olan bir ülkede böyle olayların yaşanması son derece düşündürücüdür. 4 kişi hayatını kaybetti, bu barışçıl gösterilerin çok ötesinde baskına dönüştü” diye konuştu.

“SEÇMENDE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI”

Trump döneminde Amerikan kamuoyunun tarihinde hiç görülmediği kadar kutuplaştığını belirten Dönmez, “Kutuplaşma, dünyada ve Amerika’da yükselen popülizmin tetiklediği siyasi iklimin sonuçlarıdır. Trump, 1932 yılından beri hem ikinci dönem başkanlık seçimini hem senatodaki çoğunluğu hem de temsilciler meclisinde kendi partisinin çoğunluğunu kaybeden bir başkan olarak tarihe geçti. Tabi bu durumun seçmenlerde yarattığı ciddi bir hayal kırıklığı var. Bu da olayları tetikleyen nedenlerden biridir” ifadelerini kullandı.

“TRUMP ATEŞE BENZİN DÖKTÜ”

Bir süre daha bölünmüşlüğün devam edeceğini aktaran Dr. Öğretim Üyesi Suat Dönmez, “Biden olayların yaşandığı saatlerde bir açıklama yaparak Trump’a göstericileri eylemlerini barışçıl bir şekilde sonlandırmaları için çağrıda bulundu. Trump, yayınladığı videoda göstericileri çok sevdiğini, evlere dönme vakitlerinin geldiğini söyledi. Ancak aynı videoda yine seçimlerin hileli bir şekilde kendilerinden çalındığını söyleyerek bir anlamda ateşe benzin dökmeye devam etti. Dolayısıyla bu bölünmüşlük bir süre daha devam edecektir” dedi.

Trump’ın parti içinde yalnız kaldığını söyleyen Dönmez, “Trump yaptığı açıklamada sorunsuz bir şekilde başkanlığı devredeceğini ilk defa açıkladı. Bugüne kadar hep başkanlığının devam edeceğini, seçimleri kabul etmediğini söylüyordu. Trump son dönemde kendi partisinde yalnız kaldı. Cumhuriyetçi parti içinde güçlü aktörler yavaş yavaş Trump’tan ayrıldı. Trump, en son olarak kongredeki seçim sonuçlarının oylanmasında bir şeylerin değişebileceği umudu içerisindeydi ancak bu olmadı.” diye konuştu.

“BİDEN İLE DIŞ POLİTİKA DEĞİŞECEKTİR””

Biden yönteminin iş başına gelmesiyle ABD’nin dış politikasında önemli değişiklikler olacağını belirten Dönmez, “ABD küresel bir güç, dolayısıyla dış politikadaki yaklaşımı bütün dünyayı etkiliyor. Trump döneminde ABD daha içe dönük, uluslararası iş birliklerinden uzaklaşan bir politika izledi. Amerika birçok anlaşmadan tek taraflı olarak çekildi. Biden’ın başkanlığı devralmasıyla uluslararası anlaşmalar tekrar imzalanıp, iş birliklerine daha uyumlu bir politika izlenecektir. Amerikan kamuoyu ciddi anlamda bölünmüştür. Bu bölünmüşlük, bir süre daha devam edecektir. Trump yönetimden ayrılsa bile, ideolojisi toplumda sürebilir. Bir diğer yansıması da şudur ABD, sert gücünün yanında yumuşak güce de sahip bir küresel devlet. Son yaşanan olaylarda yumuşak güç anlamında kredisini kaybetme görüntüsü verdi. Önümüzdeki süreçte bunun küresel politikalara önemli yansımaları olacaktır” ifadelerini kullandı.