TRT Haber kanalında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma-Gençlik ve Spor Bayramı’yla ilgili haberler sunulurken, arka plandaki grafikte “19 Mayıs Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun” yazısı yer almış.

Üstelik bu grafik başka iki programda da gösterilmiş.

Bu hatalardan dolayı TRT’yi suçlamamak lazım.

Yani ne yapsın adamlar!

5 bini aşkın kişiyle bu kadar oluyor demek ki…

Personel sayısı şöyle 40-50 bini bulsaydı katiyen böyle bir şey yapmazlardı!

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Bir de şu var:

TRT başta diziler ve filmler olmak üzere birçok programı dışarıdan satın alıyor.

Bu satın alma işlemleri ve sonrası personeli bir hayli yoruyor demek ki…

Kolay mı canım o kadar dizinin ve filmin DVD’lerini taşıyıp göstericiye takmak…

Ve tabii, özverili biçimde iktidarın icraatlarına odaklanmak da çalışanların dikkatlerinin dağılmasına yol açmış olabilir…

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Hem ne var canım işi bu kadar büyütmenin…

Cumhuriyet Bayramı da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma-Gençlik ve Spor Bayramı gibi milli bayramlarımızdan biri değil mi?

Milli bayramla dini bayramları karıştırmamışlar ya…

“Şeker bayramınızı canı gönülden tebrik ediyoruz” diye yazmadıkları gibi, “Kurban bayramınızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz” da dememişler.

Bahar bayramını da kutlamamışlar, kabotaj bayramını da…

Demek ki tüm yorgunluklarına karşın özlerindeki cevher onları daha büyük hatalar yapmaktan korumuş.

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Bu arada, TRT yönetimi bir açıklama yaparak bayramları karıştıran personel hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Üzüldüm, çok üzüldüm…

Hiç olmadı işte!

Vallahi bu gidişle çalıştıracak adam bulamazsınız.

Benden söylemesi…