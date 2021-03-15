TRT World Citizen’dan Suriye krizinin 10’uncu yılına özel farkındalık kampanyası

Suriye, (DHA)- TRT World Citizen, Suriye krizinin 10’uncu yılında Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü iş birliği ile bir hafta sürecek bir dijital farkındalık kampanyası başlatıyor.

TRT World Citizen, Suriye krizinin 10’uncu yılında Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü iş birliği ile bir hafta sürecek bir dijital farkındalık kampanyası başlatıyor.​ 15-19 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek kampanya kapsamında, hafta boyunca TRT World Citizen’ın sosyal medya hesapları üzerinden konuyla ilgili bir dizi video, infografik paylaşılırken, çeşitli röportajlara ev sahipliği yapılacak. TRT World Citizen ilk röportajını, Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye ve diğer komşu ülkelere akını ile sahibi ülkelerin bundan nasıl etkilendiğini konuşmak üzere BM Mülteci Örgütü Türkiye Direktörü Philippe Leclerc ile gerçekleştirecek. Röportajda mültecilerin Türkiye’ye olan yolculukları, hikayeleri ve insani yardım topluluklarının bu hikayenin neresinde yer aldıkları konuşulacak. Röportaj bu akşam saat 17.00’de TRT World Citizen sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Kampanya boyunca ülkelerinden uzakta yaşayan Suriyeli sanatçılarla da röportajlar düzenlenecek. TRT World Citizen, çarşamba günü saat 18.00’de sanatını, kendi hikayesini ve halkının hikayelerini paylaşmak için kullanan Suriye kökenli Amerikalı hip-hop sanatçısı Omar Offendum ile bir söyleşi gerçekleştirecek. Kampanyanın son günü (19 Mart Cuma) saat 18.00’de ise Brüksel’de yaşayan Suriyeli genç fotoğrafçı ve sanatçı Abdulazez Dokhan ile söyleşi düzenlenecek.

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