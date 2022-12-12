Troleybüs İçin Geri Sayım Başladı

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Sincan OSB’de Troleybüs yeni hizmeti için toplantı düzenlendi. Şanlıurfa için nitelikli geliştirilen, ilk yerli firma olarak ulaşıma başlanacağı belirtildi. Sıfır emisyon, yüksek yolcu taşıma niteliğiyle her yönüyle avantaj sağlıyor.

Hazal Ergen/Ankara

İlk yerli otobüs hizmeti sunacağı açıklanan ‘Troleybüs’ aracı için Sincan OSB’de basın lansmanı düzenlendi. Modern çağın en yeni toplu taşıma aracı olarak Troleybüs’ün elektrikli, ideal ulaşım sağlayacağı aktarıldı. Gürültüsüz Bozankaya Şanlıurfa Troleybüsü, yüksek kaliteli, batarya desteğinde de bulunuyor.

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Güvenilir ve Konforlu Hizmet

Çok kaliteli imkanlar sunan Troleybüs aracının, halkı memnun edeceğini vurgulayan Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Türkiye’nin ilk 10 ihracatçısı arasına girmeyi amaçladıklarını açıkladı. Yenilikçi, çevre dostu ve karbon salınımını en aza indirgeyen üretimleriyle ‘sürdürülebilir bir dünya’ için çalıştıklarını kaydeden Günay, “Elektrikli ticari araç üretimi konusunda Türk teknolojisini hem ülkemizde hem de dünyada temsil etmekten gurur duyuyoruz. Ar-GE’ye çok ciddi yatırım yapıyoruz. Müşteriye özel, ihtiyaçlara uygun tasarım ve üretim yapıyoruz. Ne mutlu bize, tasarım ve üretim konusunda, dünya devleriyle yarışacak bir ‘know-how’a sahibiz. Şimdi de “Avrupa’da ve Dünya’da Türkiye’yi temsil edecek yüksek teknolojili yeni nesil, bataryalı yerli troleybüslerimizle yola çıkıyoruz. ‘İklim dostu’ troleybüslerimiz şehirlerin iklim taahhüdünün yerine getirilmesine de katkı sağlayacak. Bugün Avrupa’da tüm şehirlerde iklim planları yapılıyor ve karbon salımı düşük ulaşım projeleri öncelikli olarak hayata geçiriliyor. Hem başlangıç hem de işletme maliyetlerinin düşük olması, daha fazla yolcu taşıyabilmesi, çevre dostu bir proje olması, enerji tasarrufu sağlaması gibi çok sayıda özelliği ile dünyanın tüm büyük şehirlerinde ideal bir çevreci ulaşım çözümü olacak. Katener hattına bağlı kalmadan ihtiyaç duyulan tüm güzergahlarda çalışabilmesi ile trafik sorunlarının çözümünde önemli rol oynayacak. Yüzde 100 yerli, yüzde 100 Türk mühendisliği eseri olan araçlarımızla Türk teknolojisini hem yurt içi ve hem de yurt dışında temsil etmekten dolayı mutluyuz.” şeklinde konuştu.

Günay, yeni pazarlar için çalışma yaptıklarını belirterek, “İnovatif çözümlerimiz, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok köşesinde ilgi görüyor. Bu büyük markalarla ortak dev projeler gerçekleştirebilecek olanakları karşılayabilen tek yerli firma biziz. Yeni pazarlar gündemimizde. Özellikle Güney Amerika, Avrupa ve ASEAN ülkelerine yoğunlaştık. Çok yakın gelecekte bu kıtalarda da Türk markası Bozankaya araçlarını görmek mümkün olacak” diye konuştu.

Yolcu Memnuniyeti Esas

Anahtar teslim çevre dostu ulaşım sistemi olarak tanımlanan bataryalı troleybüslerün, Şanlıurfa’da kullanılacağı bildiriliyor. Büyükşehir Belediyesi için özel niteliklerde üretilen ve toplam 12 araçtan oluşan troleybüs filosunun, şehirdeki güzergahın tarihi yapılar arasında ve sit alanları üzerinde kurulu dar sokaklarında yolcu taşıyacağı belirtildi. Titreşimsiz ve gürültüsüz elektrikli motorları, şehirdeki tarihi dokuya zarar vermeyecek şekilde tasarlandı. Şanlıurfa’nın iklim şartlarına özel 60 derece sıcaklığa kadar soğutacak bir tropikal kliması mevcut olan araçta yolculara Wifi hizmeti de sunuluyor. Uzunluğu 18 metre olan araçların tamamının 2023 yılı içinde hizmete alınması bekleniyor.

İlk Sürücüsüz Metro

Türkiye’de Ankara, Konya, Elâzığ, Kayseri, Manisa, Eskişehir ve İzmir’de tüm elektrikli otobüsler ve Malatya’daki troleybüsler, Bozankaya markasını taşıyor. Kayseri ve Antalya için hazırlanan elektrikli tramvaylar ise çok yakında toplu ulaşım ağına katılacağı bildiriliyor. Kocaeli-Gebze metro araç ihalesini kazanan Bozankaya, Türkiye’nin ilk sürücüsüz metro araçlarını üretiyor. Tasarımı ve üretimi kendisine ait 28 metro aracının teslimatını 2023’ün ilk çeyreğinde tamamlamayı hedefliyor.