Geçen haftaki yazıda 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü Fenerbahçe Kulübü’nün medyada yayınlanan paylaşımı gözlerim yaşararak izledim.

O paylaşımı buradan yinelemek isterdim ancak buna olanak yok. Çünkü tüm yazarlarımız gibi, benim de yazı alanım belli. Bu nedenle toplumun her kesiminde, her alanda ve her koşulda omuz omuza olduğumuz kadınlara yönelik şiddeti ve bu duruma sessiz kalmayı kınıyor, konu kadınlardan açılmışken, statlarımızdaki kadın seyirci oranlarına dair yapılan bir araştırmanın sonuçlarını da sizle paylaşmak istiyorum.

Her ne kadar batıdaki örnekleriyle kıyasladığımızda çok da iç açıcı bir oranda olmasa da, ülkemizde statlara getirebildiğimiz kadın seyirci sayısı her geçen gün artıyor bu bir gerçek. İşte bu anlamda takımlarımızın kadın seyirci oranlarına bir göz atalım dilerseniz;

Spor Toto Süper Lig’de 14. haftayı geride bırakırken, lider Sivasspor’un ardından zirve takibini sürdüren Trabzonspor, yüzde 18’lik kadın taraftar oranıyla ilk sırada yer alıyor. Bordo-Mavilileri, yüzde 17’lik oranıyla Beşiktaş izliyor. Üçüncü sırada ise, yüzde 16’lık oranla İzmir temsilcisi Göztepe var. Fenerbahçe yüzde 15, Galatasaray da yüzde 14’lük oranla dördüncü ve beşinci sırada bulunuyor.

Güney ekibi Alanyaspor yüzde 13 bayan seyirciyi tribünlere çekerken, Başakşehir ve Antalyaspor da bu oran yüzde 12. Çaykur Rizespor seyircisinin yüzde 11’ini, Denizlispor ve Gençlerbirliği’nin ise yüzde 10’unu bayanlar oluşturuyor.

Gaziantep Futbol Kulübü’nün bayan taraftar oranı yüzde 9 rakamı olurken, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor ve Kayserispor tribünlerindeki kadın seyirci oranı ise yüzde sekiz.

Başkentin ligdeki iki temsilcisinden MKE Ankaragücü ile İttifak Holding Konyaspor’un yüzde yedilik bir bayan seyirci oranı var.

Süper Lig’de mücadele eden ve tribünlerinde en az kadın seyirciyi tribünlere çeken takım ise, yüzde altılık oranla Btc Türk Yeni Malatyaspor.

Evet yaşamın her alanında birlikte olduğumuz halde, bir kesim tarafından ikinci sınıf insan muamelesi gören, yine bazı insan görünümlü yaratıklarca şiddete maruz kalan ve daha da öte canlarından olan, sebepsiz bir şekilde cinayetlere kurban giden kadınlarımızın tribünlerimizdeki oranları böyle.

Buradan tüm kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyor, toplum içinde duyarlılık ve farkındalık adına ve de inadına daha da fazla bir biçimde tribünlerde yerinizi alın diyorum.

Kalın sağlıcakla…