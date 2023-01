- Reklam -

Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA) – Trabzonspor’un Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet, “Trabzonspor, her zaman kazanmak zorundadır. Kupayı kazanmak da hayallerimiz arasında. Şuan bunun için mücadele ediyoruz. Umarım taraftarlarımızın desteğiyle bunu başarırız” dedi.

Trabzonspor’un sezon başında transfer ettiği Mahmoud Trezeguet, Trabzonspor Dergisi’nin 203’ncü sayısında verdiği röportajda futbola başlangıç hikayesini, bordo mavili takıma transfer sürecini ve gelecek planlarını anlattı. Mısır’ın köklü takımlarından Eh-Ehli’de başlayan ve Avrupa’ya uzanan kariyer yolculuğunu anlatan golcü oyuncu, “Dokuz yaşına kadar sokaklarda oynuyordum. El-Ehli’de oynamak benim hayalimdi ve dokuz yaşında bu hayali gerçekleştirerek orada oynamaya başladım. Yirmi yaşıma kadar da orada oynadım. Bu süreçte birçok galibiyet ve unutulmaz anlar yaşadık. Yirmi yaşında Anderlecht’e geçtim. Bundan sonraki Avrupa maceram da böyle başlamış oldu. Öncelikle benim ilk hayalim El-Ehli kulübünün A Takımda oynamaktı. Oradan milli takıma gitmek ve birçok kupa kazanmaktı. Daha sonraki hayalim Premier Lig’de oynamaktı ve bu tahmin ettiğim kadar hızlı gelmedi. Bu süreçte çok fazla sakatlıklar ve mücadeleler verdim. Çok uğraştım. Sonunda Aston Villa’ya gittim. Aston Villa’da harika ve büyük bir kulüp. Çok mutluydum ama şuan buradayım, orada olduğumdan daha fazla mutluyum” dedi.

“BABAM, ÇOCUĞUM MISIR’I DÜNYA KUPASI’NA GÖTÜRECEK DERDİ”

Trezeguet, başarılarla dolu kariyerinin en unutulmaz anısını, ülkesi Mısır’ın Dünya Kupası’na katılma başarısındaki katkısı olarak değerlendirdi. Hayalini gerçekleştirdiğini belirten oyuncu, “Benim için en önemli olan an; attığım gol değildi, milli takımdaydık Dünya Kupası’na gitme yolunda mücadele ediyorduk ve bir beraberlik söz konusuydu. 90+3. dakikada penaltı kazandırdım ve Salah bunu gole çevirdi. Otuz yıl sonra Dünya Kupası’na gitme şansı elde ettik. Benim için attığım gol önemli değil, bu an daha değerliydi. Benim hayalimdi çünkü babam ölmeden evvel insanlara ben gençken, ‘Öyle bir çocuğum var ki tekrardan Mısır’ı dünya kupasına götürecek’ derdi. Bu nedenden dolayı benim için bu anı çok önemli” sözlerini sarf etti.

“BAZI İNSANLAR BENİ ÇOK DESTEKLEMİYOR”

Maçlardaki gol sevincinin anlamı sorulan futbolcu, “Bunu milli takımdayken de, Başakşehir’deyken de yapıyordum. Bazı insanlar beni çok fazla desteklemiyor, bana çok güvenmiyor. Benim hakkımda olumsuz eleştiriler yapabilirler ben bunu onlara ithafen yapıyorum. ‘Konuşmayın, seyredin’ manasında. Futbolda çok fazla söz sahibi olmayıp da eleştiri yapan insanlara bir cevap olarak yapıyorum bunu” ifadelerini kullandı.

“HER GÜN YENİ HEDEFLERİ OLAN BİR KULÜBE GELDİM”

Trabzonspor’a transfer sürecini anlatan başarılı oyuncu, “Güzel bir teklif aldım. Birçok teklif vardı Türkiye’den ve diğer kulüplerden ama her gün yeni bir hayali ve yeni hedefleri olan bir kulübe geldim. Benim de keza aynı şekilde hedeflerim var, buna katkıda bulunmak ve başarılı olmak gibi. İlk teklif geldiğinde çok mutlu olmuştum. İnşallah kulübüme bu hayalleri gerçekleştirmek konusunda yardımcı olabilirim” dedi.

“HERKES BANA YARDIMCI OLUYOR”

Bordo-mavili takıma katıldığında iyi karşılandığını belirten Trezeguet, “Benim açımdan Trabzon’a gelmek büyük bir adımdı. Dünyadaki büyük kulüplerden bir tanesine geldim. Teklif bana geldiğinde gerçekten çok mutlu oldum. Buraya geldiğimde de çok iyi karşılandım. Teknik ekip, takımdaki oyuncular ve kulüp çalışanları olsun hepsi beni çok iyi karşıladı. Daha iyi olması için herkes bana yardımcı oluyor, hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“KUPAYI KAZANMAK HAYALLERİMİZ ARASINDA”

Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nden elenmesine üzüldüğünü söyleyen Trezeguet, “Avrupa Kupası’nda gruplardan çıkamamak biraz üzücüydü ama farklı bir şampiyonada ve yarışmadayız. Trabzonspor her zaman kazanmak zorundadır. Kupayı kazanmak da hayallerimiz arasında. Şuan bunun için mücadele ediyoruz. Umarım taraftarlarımızın desteğiyle beraber bunu başarırız” şeklinde konuştu.

“DÜNYADA BİR YERE SAHİP OLAN BİR KULÜBE GELDİM”

Yeni takımının geçen yılki şampiyonluk başarısını ve kutlamalarını Medipol Başakşehir’de forma giydiği dönemde görüp etkilendiğini anlatan kanat oyuncusu şöyle konuştu: “Başakşehir’deyken kutlamaları izledim. Eşimle beraber izledik ve ona şunu söyledim “Trabzonspor gibi kulüpte oynamayı gerçekten hayal ediyordum; 1-2 ay sonra buraya geldim. Sadece burada değil, dünyada bir yere sahibi olan bir kulübe geldim. Umarım burada bir şey başarmadan ayrılmam”

“KENDİMLE GURUR DUYMAK İSTİYORUM”

Futbol kariyeri sonrası gelecek planlarını anlatan Trezeguet, “Şu anda başarılı olmaya odaklanıyorum. Kendimle gurur duymak istiyorum. Bugünün dünden daha iyi olması gerektiğine inanıyorum. Benim hakkımda konuşan insanlar ne derlerse desinler, benim ve ailemin kendimle gurur duymasını istiyorum. Sadece buna odaklanıyorum. Futbolu bıraktıktan sonra futbolun içerisinde yer almaya devam edeceğim. Umarım futbolu bıraktıktan sonra da oynadığım süredeki başarım gibi başarılı olabilirim. Kariyerimi sonlandırdıktan sonra yaptım ve bitti demek istemiyorum. Orada kendime yeni bir yol çizip tekrar başarılı olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“DOLU BİR STADYUMDA OYNAMAK ÇOK GÜZEL DUYGU”

Başarılı oyuncu, bordo-mavili taraftarların tutkusundan etkilendiğini anlatarak taraftarlara şöyle seslendi, “Her maç sizi destekleyen taraftarlarınızın olması çok harika bir duygu. Dolu bir stadyumun önündeki taraftarlara oynamak çok güzel bir duygu. Sizi gerçekten çok destekliyorlar. Taraftarlıklarında harikalar. Umarım takımı sezon sonuna kadar desteklemeye de devam edersiniz. Çünkü bütün oyuncular ellerinden gelenin en iyisin yapmaya çalışıyorlar. Sizin desteğinizle şampiyon olup, Türkiye’deki en iyi takım oluruz”

“EZAN SESİNİ DUYMAK ÇOK İYİ”

Müslüman bir ülkede olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Trezeguet, “Türkiye gerçekten harika bir ülke. Burada olmak gerçekten çok hoş. Müslüman bir ülke. Antrenman yaparken ezan sesini duymak çok iyi. Yemekler de çok iyi, çok yemiyorum ama hoş. İnsanlar da harika, buradayken kendi ülkemdeki gibi hissediyorum. Kendi ülkemle buranın insanı benziyor” diyerek konuşmasını tamamladı.

(FOTOĞRAFLI)

- Reklam -