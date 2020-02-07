İstanbul’daki uçak kazası, havayolu ulaşımının ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Özellikle yağışlı ve fırtınalı havalarda uçak yolculuğu yapmak, Azrail’e randevu vermeye eşdeğer bir anlam taşıyor.

Bu durumda yapılacak şey basit aslında:

Bütün il ve ilçelere hızlı trenle gidilebilmesi…

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Atatürk, ülkenin “demir ağlarla örülmesine” çalışıyordu.

Ondan sonra gelenler ise karayolu ulaşımına ağırlık verdi.

17 yıllık Ak Parti iktidarında da demiryolu yatırımları yetersiz kalırken, karayolunun yanı sıra havayolu ulaşımı teşvik edildi, bütün illere uçakla gidilmesi sağlandı.

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Hem yolcu hem yük taşımacılığında yeni bir anlayışa yönelmek zamanıdır.

Uçakla yolcu taşımak da, yük taşımak da pahalıdır, dahası lükstür; ancak çok acil durumlarda kullanılabilir.

Petrolde dışa bağımlı olmamız nedeniyle karayolunda yaygın biçimde yük taşınması kadar özel araçlarla seyahat yapılması da yanlıştır, ekonomimize ağır yük getiriyor.

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Önümüzdeki yılları, tüm il ve ilçeleri hızlı trenle birbirine bağlamak için değerlendirmek zorundayız.

Doğa kirlenmesine bağlı yaşanan ne zaman patlayacağı belirsiz yağmurlar, fırtınalar, tsunamiler ve çığlar da bize yolcu ve yük taşımacığında tek yolun hızlı trenler olduğunu gösteriyor.