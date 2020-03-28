TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Başkentray ve Marmaray dışındaki Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenler’in geçici olarak durdurulduğu açıkladı.



TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, şehirlerarası yolculukların kısıtlanması nedeniyle 28 Mart 2020 tarihinden itibaren Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenlerin geçici olarak işletilmeyeceği belirtildi. Ankara’da Başkentray, İstanbul’da Marmaray seferleri devam edeceği, işletilmeyecek trenlere bileti olan yolcuların istedikleri takdirde biletlerini kesintisiz olarak iade edebilecekleri veya ileriki bir tarihte kullanmak üzere açığa aldırabilecekleri ifade edildi.



‘BAŞKENTRAY VE MARMARAY VE SEFERLERİ DEVAM EDECEK’



Öte yandan açıklamada, “İstanbul’da Marmaray ve Ankara’da Başkentray trenleri işlemeye devam edecektir. Koronavirüsü salgınının önüne geçilmesinde en önemli unsurun kişisel hijyen ve sosyal izolasyon olduğu gerçeğinden hareketle ‘Evde Kal Türkiye’ çağrısına uyulmasını bir kez daha hatırlatırız” denildi.

