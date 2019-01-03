Danimarka’da, Zealand ile Funen adası arasında bulunan Büyük Kemer Köprüsü’nde (Great Belt Bridge) meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e çıktı.

Danimarka polisi, 5’i kadın, 3’ü bay olmak suretiyle toplamda 8 kişinin yaşamını kaybettiiğini belirtti.

Danimarka Devlet Demiryolları (DSB), kazaya karışan çabuk trende 131 yolcu ve 3 benlik mürettebat bulunduğunu; hayatını yitirenler arasında mürettebatın bulunmadığını duyurdu.

Kazanın, Funen adasına hareket eden yük trenindeki vagonların birindeki tır dorsesinin şiddetli fırtına dolayısıyla tren raylarına savrularak karşı yönden gelen ve Zealand adasına giden çabuk trene çarpmasıyla gerçekleştiği ihtimali üstünde duruluyor.