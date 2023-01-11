Tren kazası davasında 12’nci duruşma; kızının kanlı pantolonunu gösterdi

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Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili 13 sanıklı davada 12’nci duruşma başladı. Kızı Bihter Bilgin’i kaybeden Zeliha Bilgin, duruşmada çocuğunun kaza günü giydiği kanlı pantolonu göstererek, “Ben, bunun için mücadele veriyorum. 5 sene oldu. Ne bana hesap verebileceksiniz ne adalete ne de Allah’a” dedi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya gitmek için hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada 7’si çocuk, 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı.

Kazanın yaşanmasında kusurlu bulunan TCDD 1’inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14’üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü’nde müdür olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği’nde çalışan Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği’nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında ‘taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cesabı istemiyle Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

9 GÖREVLİYE DAHA DAVA AÇILDI

Sanıkların tutuksuz yargılandığı dava sürürken, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı alınan yeni bilirkişi raporunun ardından soruşturmanın genişletilmesine karar verdi. Savcılık, kazanın meydana gelmesinde hava durumunun takip edilmemesi, hava durumunun takip edilememesi nedeniyle olumsuz hava koşullarında demir yolu hattının özel olarak muayene edilememesi, menfezin ve çevresindeki hat kesimin gerekli bakımlarının, temizliğinin, yabani otla mücadelesinin yapılmaması, kaza yeri menfezinin İstanbul istikametindeki büzün tıkalı olması nedeniyle, büze gelen yağmur suyunun aradaki kanal vasıtasıyla kaza menfezine yönelmesi sebeplerinin etkili olduğunu değerlendirdi.

Değerlendirmenin ardından savcılık; kazada sorumlulukları bulunduğunu anlaşılan, TCDD 1’inci Bölge Müdürlüğü’ndeki 9 görevli hakkında da ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve neden olmak’ ve ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçlarından Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

TUTUKLANIP, TAHLİYE EDİLDİ

Haklarında kamu davası açılan TCDD görevlileri, olay tarihinde TCDD 1’inci Bölge Müdürü Nihat Aslan, bölge müdürlüğünde bakım servis alanlarından sorumlu müdür yardımcısı L.M., TCDD 1’inci Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu, üstyapıdan sorumlu bakım servis müdür yardımcısı L.K., altyapıdan sorumlu bakım servis müdür yardımcısı N.A., yol kontrolü olarak görev yapan B.O., inşaat mühendisi T.B.Ö., mühendis olarak görev yapan D.P. ve K.B.’nin de yargılanmasına başlandı. Bir önceki duruşmada, Mümin Karasu’nun tutuklanmaya yönelik yakalama kararı verildi. Karasu, 10 Ekim 2022 günü adliyeye giderek teslim olduktan sonra tutuklandı. Avukatlarının itiraz ile Karasu, 24 Aralık 2022’de yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliye edildi.

‘ADALET BİR GÜN HERKESE LAZIM OLACAK’

1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek 12’nci duruşma, öncesinde kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ile bazı yaralılar, duruşmanın yapıldığı Halk Eğitim Merkezi önüne yürüdü. Kazada oğlu Oğuz Arda Sel ile eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz, kazanın üzerinden 5 yıl geçtiğini belirterek, “Bugün, Çorlu tren kazasının 12’nci duruşmasına giriyoruz. 5 yıl geçti, 5 yılda sadece 1 tutukluyu 45 gün içeride tuttular, biz evlatlarımızı toprağın altında seviyoruz. Her duruşmada katillerin pankartlarını, isimlerini resimlerini ellerimizde taşıyoruz. Gerçek sorumluların sorumluluğunu bilmeyerek, iş yapanların neticesinde evlatlarımızı kaybettik. Davamızdan vazgeçmeyeceğiz, adalet bir gün herkese lazım olacak. Hatta bu kararları da vermeyip, 5 yıldır adalet peşinde bizleri koşturanların da ihtiyacı olacak. Eğer bugün buradaysak, yarın sizin evlatlarınız mezarda olmasın diye tüm çabamız. Katiller hesap vermedikçe biz sevdiklerimizi, sizler de sevdiklerinizi kaybetmeye devam edeceksiniz. Bugün Mümin Karasu, içeride bütün sanıkların işaret ettiği asıl kişi. Mümin Karasu, 5 yılın sonunda ilk defa yargının karşısında hesap verecek. Gerçek sorumluları korumaktan vazgeçene kadar burada olacağız” dedi.

Kazada kızı Bihter Bilgin’i, 2 kız kardeşini ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin, “Adalet uyumaya devam ediyor. Ama bizler burada olduğumuz sürece adaleti uyandıracağız. Bir gün bu haklı davamızda haklı çıkacağız” diye konuştu.

KIZININ PANTOLONUNU GÖSTERDİ

Basın açıklamasının ardından aileler, duruşma salonuna polis arama noktasından aranarak alındı. Zeliha Bilgin, duruşmada kaza günü kızı Bihter Bilgin’in üzerindeki kanlı pantolonunu göstererek, “Ben, bunun için mücadele veriyorum. 5 sene oldu. Aynı acıları yaşamadan ölmeyin inşallah. Ne bana hesap verebileceksiniz ne adalete ne de Allah’a. Allah aynısını size de yaşatsın. 5 yıldır dua ediyorum” dedi.

Duruşma, iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmasıyla sürüyor. (DHA)

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