17 Aralık’ta Tayland’ın Bangkok kentinde düzenlenecek olan Miss Universe güzellik yarışmasında iki trans kadından İspanya adına yarışmaya katılacak olan Angela Ponce yarışmanın favorisi olarak gösteriliyor.

“İNSAN HAKLARI ADINA BİR ZAFER OLACAK”

İspanya’nın muhafazakar bölgelerinden Sevilla doğumlu olan Ponce, tacı kazanmanın kendisi ile birlikte “insan hakları adına da bir zafer” olacağını söyledi.

Time dergisine konuşan 27 yaşındaki Ponce, “Trans kadınlar çok uzun zaman yargılandı ve görmezden gelindi. Eğer tacı bana verirler de bu, trans kadınların da trans olmayan kadınlar kadar kadar kadın olduğunu ortaya koyacak” dedi.

“BU YARIŞMA KADIN DOĞANLAR İÇİN” ÇIKIŞIYLA KARŞI KARŞIYA KALDI

16 yaşında hormon tedavisine başlayan ve 24 yaşında vajinoplasti ameliyatı olan Angela Ponce, Haziran ayında İspanya güzeli seçilerek Miss Universe’e katılma hakkı kazandı. Ancak bu başarı sonrası İspanyol güzelin ismi bir tartışma ile de gündeme geldi. Kolombiya adına Miss Universe’e katılacak olan Valeria Morales, bu yarışmanın “kadın doğanlar için” olduğu çıkışı ile Ponce ile karşı karşıya geldi.

“KADIN OLMANIN TEK ANAHTARI KADIN GİBİ HİSSETMEK”

Morales tepkilerin ardından yaptığı açıklamayla, “Eğer Miss Universe kabul ediyorsa, ben de tüm kalbim ve saygımla hakettiği hoşgörüyü göstereceğim” dedi.

“KADIN OLMANIN TEK ANAHTARI KADIN GİBİ HİSSETMEK”

Morales tepkilerin ardından yaptığı açıklamayla, “Eğer Miss Universe kabul ediyorsa, ben de tüm kalbim ve saygımla hakettiği hoşgörüyü göstereceğim” dedi. Yakın bir zamanda New York Times gazetesine konuşan Ponce, “Kadın olmanın tek anahtarı kadın gibi hissetmek” diyor.