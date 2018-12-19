Edirne’nin Keşan ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Bugün etkisini kaybederek devam eden kar yağışı nedeniyle polis ekipleri, ana arterler ve kavşaklarda olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Belediye ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ilçede, tatili fırsat bilen çocuklar kartopu oynayarak, karın tadını çıkarıyor.

MALKARA’DA UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Kar lastiği olmadan ve zincirsiz trafiğe çıkan bazı araçların yolda kalmaları nedeniyle Malkara- Tekirdağ arasında yaklaşık 5 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu. Karayolları ve trafik ekipleri yolda kalan araçları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

EDİRNE’DE TUZLAMA ÇALIŞMALARI

Edirne kent merkezinde ise belediye ekipleri, buzlanmaya bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Dün gece saatlerinden beri tuzlama yapan ekipler, şu ana kadar 20 bin ton tuz, 5 ton da solüsyon kullandı.

