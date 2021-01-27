Trakya’da kar yağışı etkili oluyor(3)

EDİRNE VALİSİ YOLDA KALAN ARACI İTTİ

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kar yağışının etkili olduğu Lalapaşa ilçesine bağlı köylerdeki çalışmaları yerinde denetledi. Vali Canalp, yolda kara saplanarak kalan bir ekmek dağıtım aracını iterek kurtarılmasına yardımcı oldu. Canalp sosyal medya hesabından arac kurtarırken fotoğraflarla birlikte, “Köylerimiz ekmek bekler diyerek yollara düşen fırıncı kardeşimiz Küçünlü ve Hacılar köyleri arasında yol kenarında kara saplanınca bize de kendisine yardım etmek düştü” notuyla paylaştı.

Vali Canalp, Hacılar köyünde muhtarlığın önünde de eline kürek alarak kar temizledi. Canalp, “Lalapaşa ilçemize bağlı Hacılar köyümüzde muhtarımızı, muhtarlığın önünde kar temizliği yaparken bulduk. Millete hizmet için yola çıkanlar, asla yorulmaz. Bize de, muhtarımızın gayretine ve çabasına ortak olmak düşer dedik” dedi

EDİRNE’DE SOKAK HAYVANLARINA YIYECEK BIRAKILDI

Edirne’de kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri sokak hayvanları için çeşitli noktalarda besleme yaptı. Belediye Veteriner Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, bu çalışmalara Edirne’deki derneklerin de destek verdiğini söyledi. Tanrıkulu, “Sokakta yaşayan canlarımızı pandemi sırasında hayvansever derneklerle birlikte bütün Edirne’yi kapsayacak şekilde geniş bir besleme odakları kurduk. Ve bu odakların neticesinde de günlük bir program dahilinde beslemeleri yapıyoruz” dedi.



Tanrıkulu, zor hava şartlarında güvercin ve kanatlı hayvanlar içinde uygun yerlere yem bıraktıklarını söyledi.

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