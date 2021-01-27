Trakya’da kar yağışı etkili oluyor

Ali Can ZERAY- Mehmet YİRUN- Ünsal YÜCEL- Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,TEKİRDAĞ (DHA)- TRAKYA’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 1 dereceye düştüğü bölgede, yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Edirne’de beklenen kar yağışı, gece yarısı başladı. Kar yağışıyla kent beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santimetreyi bulmasıyla Karayolları ekipleri, yollarda küreme çalışması başlattı. Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları güzergahındaki uluslararası karayollarında çalışmalar devam ederken, Edirne Belediyesi ekipleri de kent merkezinde buzlanan yollarda tuzlama çalışması yapıyor. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının gün içinde de etkili olacağını açıkladı.

KAR YAĞIŞI KEŞAN’DA DA ETKİLİ OLDU

Edirne’nin Keşan ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde vatandaşlar kar keyfi yaşarken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Keşan Belediyesi ile Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Kırklareli’de ise kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Meteoroloji’nin ‘turuncu’ uyarı verdiği kentte, Bulgaristan’a açılan Dereköy Sınır Kapısı’nda kar kalınlığı 3, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde ise 5 santimetreyi buldu. Kırklareli’de kar yağışının gün içinde aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Tekirdağ’daki kar yağışı ise sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Malkara, Çorlu, Saray, Çerkezköy ve Marmara Ereğlisi ilçesinde kar yağışı devam ederken, yerler beyaza büründü.

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