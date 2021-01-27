Trakya’da kar yağışı etkili oluyor (2)

TEKİRDAĞ’DA ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Tekirdağ’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırmaya başladı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, Belediye ve Karayolları ekipleri yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

EDİRNE’DE KARLA MÜCADELE

Edirne’de ise karla mücadele çalışmaları sürüyor. Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında, Karayolları ve Özel İdare ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, “Ekiplerimiz, kar yağışında, ilimiz genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor” dedi.

Ekipler, kar yağışının yoğun olduğu Uzunköprü ilçesinin Çalıköy ve Gemici köyleri arasında da kar temizleme çalışmalarını sürüdüyor.

Ruhan YALÇIN-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, TEKİRDAĞ,(DHA)

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