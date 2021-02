Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Kılıç’tan açıklama

EDİRNE,(DHA)- TRAKYA Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma ilişkin ikinci bir açıklama yaparak, “Öğrencilerimize yönelik şiddeti çağrıştıracak bir söylem asla söz konusu olamaz. Her bir öğrencimizi kendi evladımız gibi sevmiş ve yetişmeleri için her türlü gayreti göstermekteyiz ve göstermeye de devam edeceğiz” dedi.

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara ilişkin yaptığı paylaşımlarlarla ilgili basında çıkan ve kamuoyuna yansıyan haberler üzerine bir açıklama yaptı. Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Kamuoyuna duyuru’ başlığını taşıyan açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Ülkemizin bir kaç noktasında başlatılan protestolar ve gösterilerde birtakım derin yapıların orada boy göstermesi ve kutsallarımıza dil uzatması hangi konumda ve görevde olursak olalım her Türk vatandaşı gibi bizi de derinden üzmüş ve yaralamıştır. Facebook paylaşımımdaki cümlenin girişinde yer alan ‘Boğaziçili misiniz Boğazdışılı mısınız’ ifademden kasıt; yasa dışı eylemler neticesinde gözaltına alınanlar içerisinde Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin dışında, öğrenci olmayan ve emniyet kayıtlarına göre birtakım yasa dışı örgütlerle bağlantısı tespit edilmiş pek çok kişinin yakalanması ve yurt dışından art arda içişlerimize müdahale niteliğindeki açıklamaların gelmesi nedeniyledir. Facebook paylaşımımdaki cümlelerden birinde ‘Aklınızın ucundan bile geçirmeyin’ derken basında yer alan ve sürekli kulağımıza çalınan ‘Darbeye zemin hazırlanıyor’ söylemleri nedeniyle kullanılmıştır. Çünkü geçmiş dönemde bu tür provokatif eylemler neticesinde ortaya çıkan iç barış ve huzuru bozucu birtakım kalkışmalar hepimizin malumudur. ‘Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz’ cümlesinde de 15 Temmuz gecesi sokağa çıkılmış, darbe girişimi bastırılmış, ertesi gün de herkes işine gücüne dönmüştür anlamında, yine, ‘Sokağa çıkar, memleketi darbecilerin elinden kurtarır, ertesi gün işimize döneriz’ Düşüncesi vurgulanmıştır. Bu bir şiddet veya nefret söylemi değildir. Bilakis, şiddeti bertaraf edecek bilinç, dirayet ve inançta olanlarla beraber olduğumu belirtmek isterim.”

Prof. Dr. Cevdet Kılıç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın şahsi fikri olduğunu belirterek, “Bu fikirler tamamen şahsi fikirlerim olup mensubu olmakla gurur duyduğum üniversite camiasını bağlamamaktadır. Bizim paylaşımımızda öğrencileri hedef alan bir söylem bulunmamaktadır. Sözlerimizin muhatabı öğrenciler değildir. Öğrencilerimize yönelik şiddeti çağrıştıracak bir söylem asla söz konusu olamaz. Her bir öğrencimizi kendi evladımız gibi sevmiş ve yetişmeleri için her türlü gayreti göstermekteyiz ve göstermeye de devam edeceğiz. Bizim söylediklerimizin muhatabı bu cennet vatanımızda birlik ve kardeşlik içerisinde yaşamak varken, vatanımıza milletimize bayrağımıza kasteden, bölücü, yıkıcı nefret söylemleri ve eylemleriyle dışarıdan destekli provokatörleredir. Bu gibilere karşı her zaman dimdik ayakta duran vatanseverlerle beraber ve daima uyanık olduğumuzu da burada belirtmek isterim. Yukarıda belirttiğim açıklamalarımın haricinde söylemlerimin kasten farklı taraflara çekilmesinden rahatsızlık duymaktayım. Sosyal medyada şahsıma yapılan linç kampanyalarına ve sözlerimin başka taraflara çekilmesine karşı kanuni haklarımı kullanacağımı ve suç duyurusunda bulunacağımı buradan ifade ediyorum. Kamuoyuna saygı ile duyururum” dedi.

FOTOĞRAFLI