Trakya, Atatürk’ü saygıyla andı

EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82’nci yıl dönümünde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de düzenlenen törenlerle anıldı.

Edirne’de düzenlenen tören, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve protokol üyeleri ile vatandaşların katıldığı törende, alana girenlerin koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldü. Saatler 09.05’i gösterdiğinde çalan sirenler eşliğinde saygı duruşuna bulunuldu. Sürücüler araçlarından inerek, çalışanlar iş yerlerinden çıkarak saygı duruşunda durdu.

Törende konuşan Teğmen Adem Topal, Atatürk’ün eşsiz bir komutan, eşsiz bir lider ve siyaset adamı olduğunu belirterek, “Doğadaki tüm canlılar gibi, insanoğlunun da yaşamının bir sınırı vardır. Ancak bazı insanlar vardır ki yaşamları boyunca yaptıkları eserlerle, insanlığa yapmış oldukları hizmetlerle, yaşamlarından sonra da varlıklarını sürdürürler. İşte bu insanlardan biri de ölüme meydan okuyan, öldükten sonra da yaşayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk, milli mücadelede milli birliği temin eden eşsiz bir lider, muharebe meydanlarında eşsiz bir komutan, devlet kuran büyük siyaset adamı, milletin çehresini değiştiren kudretli bir inkılapçıdır. Bu vasıflarıyla insanlık tarihinin tanıdığı en büyük devlet adamlarından biri olduğuna hiç şüphe yoktur” dedi.

Atatürk’ün zor şartlar altına bile Türk Milleti’ne güven hissinin kaybolmaması gerektiğini ispatlamış bir milli kahraman olduğunu kaydeden Topal, “Atatürk, en güç şartlar altında bile her şeyin bitti zannedildiği zamanda dahi Türk milletine güven hissinin kaybolmaması gerçeğini ispatlamış bir milli kahramandır. Giriştiği mücadelenin başından sonuna kadar Türk milletinin yüksek vasıflarına güvenmiş, kazanılan her türlü zaferin milletin eseri olduğunu söylemiştir. Bütün teşebbüslerinde millet sevgisine dayanmış, kudretli kişiliği ve gerçeği sezişe dayanan ikna kuvvetiyle kitleleri sürüklemiş, milli kurtuluşa bayrak olan görüşleri, fikirleri ve ölmez eseriyle tesirleri memleket sınırlarını aşmış, mazlum milletlerin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinde manevi kuvvet olmuştur” ifadelerini kullandı.

Tören sonunda, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Atatürk Anıtı’na karanfil bıraktı.

KEŞAN’DAKİ TÖREN

Edirne’nin Keşan ilçesindeki tören ise saat 08.45’te, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan 4’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilciler, askeri erkan, gaziler ve vatandaşların katıldığı törende, anıta çelenkler sunuldu. Saatler 09.05’i gösterdiğinde de sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Keşan Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı söylendi. TEKİRDAĞ’DAKİ TÖREN

Tekirdağ’daki anma töreni valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Törene Vali Aziz Yıldırım, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Garnizon Komutanı Albay Şahin Yenilmez, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çalan sirenler eşliğinde başlayan saygı duruşu nedeniyle Tekirdağ’da hayat 2 dakikalığına durdu. Araçlar durdu, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

ÇORLU’DA HAFİF YAĞIŞ ALTINDA ANILDI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tören ise yağış altında gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler çalarak 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törende, ‘Benim Gözümden Atatürk’ konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kırklareli’de Özgürlük ve Demokrasi Parkı’nda yapılan törene Vali Osman Bilgin, 55’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Tahir Savran ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile protokol üyeleri katıldı. Çelenk sunumunun ardından, saat 09.05’de 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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