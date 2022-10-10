Traktörle römork arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

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Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde çiftçilik yapan Erdinç Özbilek (68), traktörün arkasına takmaya çalıştığı römorkun hareket etmesi sonucu sıkışarak, hayatını kaybetti.

Olay, Malkara’nın kırsal Yaylagöne Mahallesi Virankuyu mevkinde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Erdinç Özbilek, dün öğleden sonra kendisine ait ceviz bahçesine giderek topladığı cevizleri ve kestiği odunları traktörün römorkuna koydu. Römorku traktöre bağlamaya çalışan Özbilek, hareket eden römork ile traktör arasında sıkıştı. Dün öğleden sonra evden çıkan ve bu akşam saatlerine kadar haber alınmayan Erdinç Özbilek’i kuzeni Gürcan Özbilek, aramaya çıktı. Ceviz bahçesine giden Gürcan Özbilik, Erdinç Özbilek’i traktör ile römork arasında sıkıştığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Erdinç Özbilek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Özbilek’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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