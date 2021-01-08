Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde bir çiftlik evinin garajındaki traktörde çıkan yangın, eve sıçradı. İtfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında 1 kişi yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi.

Gölcük ilçesi Ferhadiye Mahallesi’nde Zafer Kayabay’a ait çiftlik evinin garajındaki traktörde öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İçerisinde ev, garaj ve samanlık kısmı bulunan yaklaşık 200 metrekarelik binanın tamamını saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangına müdahale etmek isterken kolundan yaralanan Nuran Kayabay ile dumandan etkilenen Zafer Kayabay ve Zafer Çelik, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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