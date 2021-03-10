Traktör şaftına elbisesini kaptıran işçi hayatını kaybetti

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde yapımı süren sülfirik asit fabrikası inşaatında çalışan Mehmet Altın (58), elbisesini traktör ve su tankeri arasındaki şafta kaptırarak hayatını kaybetti.

Emetbor İşletmesinde yapımı süren sülfirik asit fabrikası inşaatında çalışan Mehmet Altın, traktörü ve su tankeri arasındaki şafta elbisesini kaptırınca yaralandı. Durumu gören çevredeki mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Altın, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıdı. Tedaviye alınan Mehmet Altın, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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