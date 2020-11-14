Traktör kazasında yaralanan çiftçi için ambulans helikopter havalandı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde tarlasını sürmeye giden Ali Erden’in (72) kullandığı traktör uçuruma yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Erden, ambulans helikopterle Çanakkale’ye sevk edildi.

Bayramiç ilçesine bağlı Koşuburnu köyünde, komşusundan emanet aldığı 17 KN 415 plakalı traktörle Dedeburnu mevkisinde bulunan tarlasını sürmeye giden Ali Erden, direksiyon hakimiyetini kaybederek, uçuruma yuvarlandı. 30 metrelik uçurumdan yuvarlanan traktörden kendisini son anda atan Ali Erden ağır yaralandı. Çevrede bulunan tarla sahibi tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Durumu ağır olan Ali Erden için ambulans helikopter havalandı. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Ali Erden’in tedavisi sürüyor.

Traktörün hurdaya döndüğü kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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