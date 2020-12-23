Traktör hırsızlığı şüphelilerini jandarma yakaladı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ın Artova ilçesinde traktör hırsızlığı yapan 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) çalışması sonucu yakalandı.
Olay, 16 Temmuz’da Artova ilçesine bağlı Ahmetdanişment köyünde meydana geldi. Jandarmayı arayan Ö.G., evinin önünde duran 66 HD 064 plakalı traktörünün çalındığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından çalışma başlatıldı. JASAT ekiplerinin yaptığı çalışmada A.A. ve A.T isimli 2 şüphelinin traktörü çalıp, Yeşilyurt ilçesinde önceden anlaştıkları ve galericilik yapan 2 kişiye sattıkları, daha sonra da plakaları boş bir araziye gömdükleri tespit edildi. 2 şüpheli, ekiplerin yaptığı takip sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, traktörün ise Erzurum’da bir kişiye satıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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