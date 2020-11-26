Traktör devrildi; Suriyeli 2 tarım işçisi yaralandı

Bahattin ALBAYRAK / SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Sultanhisar ilçesinde, şarampole devrilen traktörün römorkunda yolculuk yapan tarım işçisi Suriye uyruklu 2 kişi yaralandı. Devrilen traktörün römorkundan kasalar dolusu mandalina ve portakal da etrafa saçıldı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Aydın -Denizli kara yolunun Sultanhisar ilçesinin kırsal Atça Mahallesi, Üniversite Kavşağı’nda meydana geldi. Aydın’dan Nazilli yönüne giden, römorkunda narenciye ve yolcu taşıyan 10 PF 281 plakalı traktör, sürücüsü İsmail A.’nın (50) kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü İsmail A., yara almazken, römorkta yolculuk yapan ve tarım işçileri olduğu öğrenilen Suriye uyruklu Ahmed Mohammed (18) ile Abdulvahit Elahat Muhammed Fadil (16) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, devrilen traktörün römorkundan kasalar dolusu mandalina ve portakal da etrafa saçıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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