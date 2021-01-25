Traktör çalan şüpheliye kamera görüntülerinden ulaşıldı

Kazım BULUT-İsmail Hakkı SEYMEN/GEMLİK,(Bursa),(DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde son zamanlarda meydana gelen üç ayrı traktör hırsızlığı ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli Hasan B.’yi (65) yeni bir traktörü daha çalmak isterken suçüstü yakaladı. O anlar kameraya yansırken, şüpheli traktörleri satmak için değil, definecilik yapmak için çaldığını belirtti. Gemlik ilçesindeki Cihatlı Mahallesi’nde son zamanlarda meydana gelen üç ayrı traktör hırsızlığı ile ilgili olarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Çalınan üç ayrı traktörün birisi bulunurken diğer iki traktörle ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadığı belirtildi. Traktör hırsızlarını ortaya çıkartmak için polis ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Güvenlik kameralarından traktörlerin ana yol kullanılmadan Bursa merkeze doğru gittiğini belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüpheli Hasan B.’yi bir traktörü daha çalmaya çalıştığı sırada Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Mahallesi’nde suçüstü yaptı. Şüphelinin traktörleri çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüphelinin soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Şüpheli Hasan B.’nin polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandığı anlar da kameraya yansıdı.

DEFİNE AVCILIĞI İÇİN ÇALDIĞINI SÖYLEDİ

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Hasan B.’nin, ifadesinde traktörleri satmak için değil, kaçak definecilik yapmak için çaldığını söylediği öğrenildi. Ancak çalındığı iddia edilen diğer iki traktör ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Şüpheli Hasan B.’nin kaçak define avcılığı ile hırsızlıktan daha önceden sabıkası bulunduğu belirtildi. Emniyette ki işlemlerinin ardından Hasan B.’nin, adliyeye sevk edilecek bildirildi.

‘PSİKOLOJİMİZ BOZULDU’

Çalınan traktörün sahibi Ahmet V. (30) dün olay yerine gelerek, bölgede çalınan diğer traktörlerin de bulunmasını istedi. Abdurrahman Y. de, 1 ay içinde çalınan 3’cü traktör olduğunu hatırlattı. Abdurrahman Y., traktörlerin ortadan kaybolma anını şu şekilde aktardı:

“Sabah 08.30’da yeğenim kalkmış, traktörün kapının önünde olmadığını görmüş. Bize haber verdi, olay yerine geldik. Şüpheli kameralardan tespit edilerek yakalandı. Çok şükür traktörümüze kavuştuk. Diğer iki traktörü de bu şüphelinin aldığını düşünüyoruz. Psikolojimiz bozuldu. Kendi traktörümü de Gemlik’te kapının önündeydi, aldım köye götürdüm” diye konuştu.