Trafodaki arızayı tamir etmek isterken, akıma kapılarak öldü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde, trafodaki arızayı tamir etmeye çalışan Mehmet Eren (32), elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti.

Viranşehir’de elektrikçi olan Mehmet Eren, ilçe kırsalında arızalanan trafoyu tamir etmek isterken, akıma kapıldı. Eren, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Eren, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Eren’in cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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