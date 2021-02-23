Trafikte yol verme kavgası kamerada

Bir şiir vardı, ‘’Falcı baktı falıma, dedi güzel günler gelecek’’ diye başlayan. İnanıyorum o falcıya. Kötü şeyler söylese inanmazdım. Tabiki iyi şeyler olacak. Kötüsüne inanmıyorum ki ben. Çok az da olsa havalar düzeliyor. Yağmur da yağacak. Daha ne isteyelim ki biz.