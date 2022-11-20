Trafikte şoförüyle tartıştıkları taksiyi sıkıştırıp kazaya neden oldular 

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Taylan ERGÜN / İSTANBUL (DHA) ARNAVUTKÖY’de yol verme nedeniyle tartıştıkları taksi şoförünü takip eden 2 servis minibüsü şoförü, seyir halindeki taksiyi sıkıştırıp kaza yapmasına neden oldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen gün Arnavutköy’de meydana geldi. İddiaya göre, şoförü olduğu taksiyle Sokullu Mehmet Caddesi’nde seyir halinde olan Birol D., trafikte bir servis minibüsü şoförüyle yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından değişim saati nedeniyle taksiyi diğer şoföre teslim etmek üzere evine gitmek için hareket eden taksi şoförü, tartıştığı servis minibüsü şoförü tarafından takip edildi. Caddede seyreden taksiyi sıkıştıran 2 servis minibüsü kaza yapmasına neden oldu. Kaza anı ve servis minibüsünün taksiyi takip ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza yapan taksi şoförü, daha sonra ters şeride girerek kendisini sıkıştıran servis minibüsü şoförlerinden kaçmaya çalıştı. O anlar da minibüsteki araç içi kameraları tarafından kaydedildi. Taksi şoförü, karakola giderek şikayetçi oldu. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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