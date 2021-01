Trafikte ölümlü kavgaya karışan baba ve oğlu adliyede

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Çay ilçesinde trafikte çıkan tartışmada TIR şoförlerine atış açıp Sinan Sarıkaya’yı (34) öldüren, A.K.’yi (52) de yaralayan B.E. (20) ile yanındaki babası S.E. (49) adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Çay ilçesi eski hal kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar’dan Konya yönüne giden aynı firmaya ait iki TIR şoförü ile otomobil sürücüsü S.E. arasında, ‘hatalı sollama’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma devam ederken S.E.’nin oğlu B.E., otomobilin torpido gözünden aldığı tabancayla, TIR şoförlerine art arda ateş etti.

ŞOFÖRLERDEN BİRİ ÖLDÜ

S.E. ile oğlu otomobile binip uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, TIR şoförü Sinan Sarıkaya ve A.K.’yi hastaneye götürdü. Çay Devlet Hastanesi’nde müdahale edilen Sinan Sarıkaya kurtarılamadı. A.K. ise ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sinan Sarıkaya’nın cenazesi, morga kaldırıldı.

KAVŞAKTA JANDARMA YAKALADI

Polis ekipleri, kaçan S.E. ile oğlu B.E.’yi yakalamak için çalışma başlattı. S.E. ile B.E’nin kullandıkları otomobili bırakıp, başka bir otomobile bindiği belirlendi. Baba oğulun bulunduğu otomobil, Çay’ın Akkonak mevkiinde otomobilde saklanırken jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan S.E. ile oğlu B.E., polis ekiplerine teslim edildi. Suç aleti tabancanın bulunmasına ilişkin aramaların sürdüğü belirtildi.

Olayın ardından gözaltına alınan S.E. ve oğlu B.E. bugün polis merkezindeki işlemlerinin ardından Çay Adliyesi’ne sevk edildi.

Öte yandan dünkü olayda yaralanan şoförlerden A.K.’nin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

