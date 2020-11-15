Trafikte koşturulan deve, yeni yerinde koruma altında

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA’da kamyonetin arkasına bağlanıp trafikte koşturulan deve, İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağı Angel’s Farm Sanctuary’de koruma altına alındı. Şarkıcı Haluk Levent ise haberi, “Bu devemiz artık Güllü ve Çamur arkadaşlarının yanında” sözleriyle duyurdu.

Bursa’da, 14 Ekim günü akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı’nda 16 ACM 893 plakalı kamyonetin arkasında koşturulan deveyi görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği ve Yıldırım devriye ekipleri kamyoneti bulmak için çalışma başlattı. Trafikteki sürücüler, durumu fark edip aracın önünü keserek polisin gelmesini bekledi. Gelen polis ekipleri, sürücü Ahmet J.’yi araçtan indirip, deveyi de bağlı olduğu yerden çözdü.

‘KESMEYE GÖTÜRÜYORDUM’

Ekipler yabancı uyruklu olduğu öğrenilen sürücüye sahibi olduğu deveyi neden bağladığını ve sürüklediğini sordu. Ahmet J.’nin polise verdiği ilk ifadesinde, “Deveyi kesmeye götürüyorum, o yüzden kamyonetin arkasına bağladım” dediği öğrenildi. Polis ekipleri, sürücü Ahmet J.’ye hayvana eziyet etmek suçundan adli işlem yaparken, trafiği tehlikeye sokmak suçundan ise 8 bin 500 lira para cezası kesti. Ayrıca Ahmet J.’ye ait kamyonet de çekiciyle trafik otoparkına çekilerek bağlandı.

1 AY SONRA YENİ YERİNDE

Ekipler, kamyonetin arkasına bağlanarak kilometrelerce sürüklenen deveyi Yıldırım Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na teslim etti. Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleri tarafından ‘Garip’ ismi verilen deve, İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağı Angel’s Farm Sanctuary’de koruma altına alındı.

HALUK LEVENT: GÜLLÜ VE ÇAMUR ARKADAŞLARININ YANINDA

Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent, devenin son durumuna ilişkin müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Levent, “Geçtiğimiz günlerde Bursa’da bir aracın arkasında görüntülenmişti bu deve. Ağır yara almıştı. Kilometrelerce sürüklenmişti. Bu devemiz artık Güllü ve Çamur arkadaşlarının yanında. Artık huzur içinde mutlu mutlu Ferdinand’ın çiftliği Angels Farm’da” ifadelerine yer verdi.

Çiftlik hayvanları barınağı tarafından yapılan açıklamada da 1 aydır devenin takibinin yapıldığı belirtildi.

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